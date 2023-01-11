Преподавателя колледжа из Первоуральска оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию армии

Городской суд Первоуральска (Свердловская область) оштрафовал на 40 тыс. руб. преподавателя металлургического колледжа Артема Изгагина за дискредитацию ВС РФ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Поводом для возбуждения дела стали посты господина Изгагина в социальных сетях, в которых он критиковал проведение специальной военной операции на Украине. На это обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн, который потребовал уволить Артема Изгагина из колледжа.

Как сообщает It’s my city, во время суда адвокат преподавателя в качестве доказательства его невиновности обращал внимание на то, что посты с критикой СВО Артем Изгагин публиковал еще до вступления в силу закона о дискредитации армии. Кроме того, по словам защитника, полицейские в своих данных апеллируют только заметками пропагандистского издания Readovka. При этом посты Изгагин публиковал в личном закрытом телеграм-канале, и скринов этих материалов у силовиков нет.

Адвокат заявил, что решение суда будет обжаловано.

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