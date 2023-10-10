МВФ улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год до 2,2%

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП России с 1,5% до 2,2%. Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики на сайте МВФ.

Согласно отчету, прогнозируемый рост российской экономики в этом году улучшен на 0,7% с оценки, которую МВФ сделал в июле. На 2024 год прогноз роста снижен с оценки 1,3% в июле до 1,5%.

Прогноз роста ВВП мировой экономики на 2023 год МВФ сохранил на уровне 3%, глобальной инфляции — повысил до 6,8% (+0,1%). Ожидается, что рост экономики еврозоны составит 0,7% (-0,2% по сравнению с июльским прогнозом), США — 2,1% (+0,3%), Китая — 5% (-0,2%). Цена нефти в 2023 году, по октябрьскому прогнозу МВФ, составит $80,5 за баррель (-16,5%), в 2024 году — $79,92 за баррель (-0,7%).

Всемирный банк (ВБ) 5 октября опубликовал прогноз, в котором говорится, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,6%, в 2024 году — 1,3%. В тот же день Росстат опубликовал динамику компонентов использования ВВП во втором квартале. Она вызвала экспертную дискуссию о масштабах перегрева российской экономики на фоне происходящих в ней структурных сдвигов.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Эксперты измеряют температуру перегрева экономики».

Петр Бузлаев