Эксперты измеряют температуру перегрева экономики

Опубликованная накануне Росстатом (см. “Ъ” от 5 октября) динамика компонентов использования ВВП во втором квартале вызвала экспертную дискуссию о масштабах перегрева российской экономики на фоне происходящих в ней структурных сдвигов. В частности, отмечается, что темпы роста ВВП остаются выше долгосрочного потенциала (см. график).

Как уже отмечал “Ъ”, во втором квартале сильное падение чистого экспорта в структуре ВВП было компенсировано бурным ростом госвливаний в валовое накопление основного капитала (по оценкам Bloomberg Economics, на 16% выше тренда, существовавшего до начала 2022 года).

В целом же среди компонентов использования ВВП, по подсчетам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», потребление домохозяйств остается выше тренда (замедлилось до 1% со средних 2,5% в третьем квартале 2022-го — первом квартале 2023 года с поправкой на сезонный и календарный факторы). Также выше тренда — накопление основного капитала (плюс 8,2% против плюс 2,7%). Потребление государства находится на уровне тренда (минус 9,6% против плюс 9,1%), а чистый экспорт, заметно отстающий от своей долгосрочной динамики, демонстрирует восстановительный рост на 21,7% за второй квартал (с учетом сезонности и календарности) после провала на 41% в первом квартале.

Авторы расчетов отмечают, что бюджетный импульс затрагивает потребление домохозяйств — через рост зарплат, но его эффект для динамики ВВП от потребления в целом будет меньшим за счет роста импорта. «Бюджетный импульс продолжит толкать экономику в сторону перегрева, а итоговую "температуру" определит степень жесткости денежно-кредитной политики»,— заключают авторы канала.

Со стороны производства основной вклад в рост экономики выше тренда вносили промышленность и розница, в меньшей степени — строительство и транспорт. В последнем случае это во многом объясняется удлинением плеча перевозок, поясняют аналитики ЦМАКП. Они отмечают, что в первом квартале в составе компонентов доходов (в текущих ценах и в годовом выражении) «произошли глубокие изменения»: был исчерпан эффект скачка мировых цен и стала отрицательной валовая прибыль экономики. Одновременно дефицит на рынке труда обусловил рост его оплаты, который почти компенсировал падение прибыли.

Артем Чугунов