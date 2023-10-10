Отец Миши Бахтина со СМА устроил пикет около здания российского Минздрава

Отец трехлетнего Миши Бахтина из Екатеринбурга, страдающего спинально-мышечной атрофией (СМА), устроил пикет около здания Минздрава РФ в Москве. Об этом сообщает портал Е1.ru. Дмитрий Бахтин вышел с плакатом: «Михаил Альбертович Мурашко, Минздрав РФ не обеспечивает ребенка-инвалида лекарством».

«Сейчас у нас выиграно три суда по "Спинразе", но Министерство здравоохранения РФ не обеспечивает этим препаратом Мишу уже на протяжении полутора лет и было принято решение коммерческим доступом обеспечить Мишу препаратом "Рисдиплам". Никто не связывался из государственных структур, чтобы помочь ребенку на том уровне, на котором это должно быть»,— отметил Дмитрий Бахтин.

Напомним, ситуация вокруг лечения ребенка из Екатеринбурга, больного СМА, получила широкий общественный резонанс в 2020 году. Тогда начался сбор на укол препарата «Золгенсма», стоимость которого составляет около 160 млн руб. К концу года удалось собрать необходимую сумму, и в феврале 2021 года Мише Бахтину поставили укол «Золгенсма». Позже родители обратились в ОДКБ с просьбой продолжить лечение препаратом «Спинраза», так как достаточно положительной динамики после введения препарата «Золгенсма» у ребенка не наблюдалось. Однако врачи отказывались вводить препарат, указывая на то, что отсутствуют клинические испытания совместимости «Спинразы» и «Золгенсма».

В июле этого года Мише Бахтину пообещали выдать препарат «Рисдиплам», который нужно принимать пожизненно. Однако, как сообщают СМИ, лекарство так и не предоставили.

Накануне Дмитрий Бахтин выходил с пикетом на Красную площадь. Он просил вмешаться в ситуацию с лечением трехлетнего Миши президента Владимира Путина. Впоследствии мужчину задержали, но, по данным СМИ, протокол на него составлять не стали.

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