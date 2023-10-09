Отец трехлетнего Миши Бахтина со СМА опять устроил пикет на Красной площади

Отец трехлетнего мальчика Миши Бахтина, страдающего спинально-мышечной атрофией (СМА), Дмитрий Бахтин в третий раз устроил пикет на Красной площади в Москве. Портал Е1.ru сообщает, что мужчина вышел с плакатом «Президент РФ Владимир Владимирович Путин, спасите ребенка!». Мужчина просит президента помочь добиться назначения его ребенку препарата «Рисдиплам».

Впоследствии Дмитрия Бахтина задержали сотрудники полиции и увезли в ОВД «Китай-город». Напомним, после предыдущих пикетов на Красной площади уральца также задерживали, однако протокол на него не составляли.

Напомним, ситуация вокруг лечения ребенка из Екатеринбурга, больного СМА, получила широкий общественный резонанс в 2020 году. Тогда начался сбор на укол препарата «Золгенсма», стоимость которого составляет около 160 млн руб. К концу года удалось собрать необходимую сумму, и в феврале 2021 года Мише Бахтину поставили укол «Золгенсма». Позже родители обратились в ОДКБ с просьбой продолжить лечение препаратом «Спинраза», так как достаточно положительной динамики после введения препарата «Золгенсма» у ребенка не наблюдалось. Однако врачи отказывались вводить препарат, указывая на то, что отсутствуют клинические испытания совместимости «Спинразы» и «Золгенсма».

В июле этого года Мише Бахтину пообещали выдать препарат «Рисдиплам», который нужно принимать пожизненно. Однако, как сообщают СМИ, лекарство так и не предоставили.

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