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В первый день недели ВСУ атаковали Белгородскую область десятью боеприпасами

Оперативный штаб Белгородской опубликовал информацию об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины за 9 октября. За эти сутки ВСУ использовали рекордно малое по сравнению с предыдущими днями количество боеприпасов - десять. По данным властей, никто из гражданских лиц при обстрелах 9 октябре не пострадал, строения повреждены в одном населенном пункте.

Так, в Борисовском районе в селе Дубино с квадрокоптера было сброшено два взрывных устройства. При этом в двух частных домовладениях выбило окна и посекло забор.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка, по которому установлено три прилета.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили четыре минометных снаряда.

В Яковлевском городском округе в районе села Ольховка системой ПВО был сбит украинский БПЛА самолетного типа.

Владимир Зоркий

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