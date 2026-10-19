Лавров: Россия никогда не атаковала гражданскую инфраструктуру Украины

«Мы никогда не начинали атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, за исключением тех случаев, когда речь шла об объектах, напрямую поставляющих соответствующую продукцию для Вооруженных сил Украины, которые затем осуществляют теракты против российских граждан»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи.