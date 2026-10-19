Лавров: Россия никогда не атаковала гражданскую инфраструктуру Украины
Вооруженные силы России никогда не атаковали гражданскую инфраструктуру Украины. Целями ударов становятся только те объекты, которые используют ВСУ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы никогда не начинали атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, за исключением тех случаев, когда речь шла об объектах, напрямую поставляющих соответствующую продукцию для Вооруженных сил Украины, которые затем осуществляют теракты против российских граждан»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
Сергей Лавров отметил, что Россия, как серьезное государство, не заинтересована в волатильности цен на рынке энергоносителей. «Не мы начинали этот процесс подрыва стабильности на мировых энергетических рынках. Начали это, прежде всего, европейцы и администрация (экс-президента США.— “Ъ”) Байдена»,— добавил он.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по украинским энергетическим объектам. Ведомство подчеркивает, что их используют вооруженные силы Украины. Власти США призывают стороны конфликта взаимные атаки на энергообъекты. По оценкам Вашингтона, это поможет стабилизировать цены на мировом энергетическом рынке.