За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 14 снарядов и мин
В воскресенье, 8 октября, ВСУ выпустили по Белгородской области пять снарядов и девять артиллерийских мин. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет.
- В Валуйском городском округе по селу Долгое украинские силовики ударили пятью артиллерийскими снарядами и шестью артиллерийскими минами.
- В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал город Шебекино — установлено попадание двух мин. Автомобильный пункт пропуска «Шебекино» был атакован одной артиллерийской миной.
7 октября ВСУ выпустили по региону 28 снарядов и мин и три тактические ракеты.