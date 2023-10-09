За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 14 снарядов и мин

В воскресенье, 8 октября, ВСУ выпустили по Белгородской области пять снарядов и девять артиллерийских мин. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе по селу Долгое украинские силовики ударили пятью артиллерийскими снарядами и шестью артиллерийскими минами.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал город Шебекино — установлено попадание двух мин. Автомобильный пункт пропуска «Шебекино» был атакован одной артиллерийской миной.

7 октября ВСУ выпустили по региону 28 снарядов и мин и три тактические ракеты.

Алина Морозова

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