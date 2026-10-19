У пяти госпитализированных в Петербурге пациентов подтвердили оспу обезьян
У пяти пациентов, госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на оспу обезьян, подтвердилось заболевание. Об этом сообщили в Клинической инфекционной больнице имени Боткина, пишет РИА Новости.
По данным медучреждения, все пациенты находятся в стабильном состоянии. Тяжесть заболевания оценивается как легкая и средняя, лечение продолжается.
О госпитализации пяти человек региональное управление Роспотребнадзора сообщило в пятницу. Ведомство организовало противоэпидемические мероприятия: специалисты выявляли контактных лиц, также было выдано предписание о проведении дезинфекции.
Накануне аналогичную проверку начали в Московской области. Там под медицинским наблюдением также находятся пять человек.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое может представлять особую опасность для людей с ослабленным иммунитетом. Среди основных симптомов — лихорадка, интоксикация, увеличение лимфатических узлов и кожная сыпь. Она проходит несколько стадий: от пятен до пузырьков и язв, после заживления которых образуются корочки, а затем могут оставаться рубцы.
При легком течении заболевание обычно проходит самостоятельно за 14–21 день.