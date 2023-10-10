«Яблоко» решило принять участие в довыборах в новосибирский горсовет

Региональное отделение (РО) партии «Яблоко» выдвинуло кандидатов на довыборы депутатов горсовета Новосибирска. Решение об этом было принято на заседании бюро РО 8 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала отделения, в округе №40 от партии будет баллотироваться Петр Копылов — учредитель и директор предприятия по разработке промышленного дизайна. В округе №49 — студент второго курса РАНХиГС Максим Новиков. В настоящее время представителей «Яблока» в муниципальном парламенте нет.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», довыборы в двух одномандатных округах пройдут 17 декабря 2023 года. Они стали необходимыми после лишения 28 июня депутатских полномочий Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан иностранным агентом).

В настоящее время, по данным ГАС «Выборы», уведомления в две окружные избирательные комиссии направили в общей сложности восемь претендентов. В их числе только один был выдвинут партийной организацией — первый секретарь обкома «Коммунистов России» Андрей Щукин намерен баллотироваться в 40-м округе. Все остальные являются самовыдвиженцами.

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Валерий Лавский