Решение горсовета вылилось в иски

В Новосибирске начались судебные процессы по искам Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан иноагентом) — бывших депутатов новосибирского горсовета, лишенных полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства. Муниципальный парламент принял это решение, основываясь на данных правоохранительных органов о том, что депутаты, уже продолжительное время находящиеся за границей, не уведомили должным образом о своих доходах за 2022 год. Сами же экс-депутаты утверждают, что необходимые уведомления были направлены в администрацию губернатора Новосибирской области в установленные законом сроки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Центральный районный суд Новосибирска 1 августа приступил к рассмотрению двух административных дел по искам бывших депутатов горсовета Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан иноагентом). В первом из исков они просят признать незаконным представление прокуратуры Новосибирска, на основании которого горсовет 28 июня 2023 года лишил их депутатских полномочий. По мнению экс-депутатов, прокуратура в данном случае вышла за рамки своих полномочий, поскольку этот вопрос находится в ведении губернатора. Во втором иске речь идет о признании незаконным самого решения горсовета.

Депутаты седьмого созыва новосибирского горсовета Хельга Пирогова и Сергей Бойко (признан иноагентом) были избраны в 2020 году со сроком полномочий до 2025 года. Оба победили в одномандатных округах — №40 и №49 соответственно. В 2021–2022 годах депутаты покинули Россию. Хельга Пирогова является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков об армии), а Сергея Бойко 31 марта 2023 года признали иноагентом.

Как писал „Ъ-Сибирь“, 28 июня горсовет подавляющим большинством голосов лишил Хельгу Пирогову и Сергея Бойко (признан иноагентом) депутатских полномочий с 4 июля в связи с утратой доверия. Это решение было принято по инициативе прокуратуры, по данным которой они «не представили сведения о доходах в рамках декларационной кампании 2023 года».

В ходе судебных заседаний 1 августа представитель экс-депутатов в суде Ольга Нечаева сообщила, что необходимые уведомления о сделках, совершенных в 2022 году (форма отчета о доходах, введенная в 2023 году), Хельга Пирогова и Сергей Бойко (признан иноагентом) направили в администрацию губернатора почтой до 30 апреля 2023 года. «Почему они не были приняты, мне неизвестно»,— отметила она. По словам госпожи Нечаевой, прокуратура Новосибирска при подготовке представления никаких пояснений у депутатов, попавших под подозрение в нарушении антикоррупционного законодательства, не запрашивала. Кроме того, письменные пояснения Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан иноагентом) не были приняты горсоветом во внимание.

Представитель прокуратуры Новосибирской области (привлечена в качестве соответчика по одному из дел) Максим Вакорин рассказал о том, что администрация губернатора проинформировала органы прокуратуры об отсутствии отчетности у двух депутатов 3 мая. По его словам, в ходе подготовки представления прокуратура с двумя названными депутатами не контактировала, но это и не входило в ее обязанности. «Не доверять этой информации (из администрации губернатора.— „Ъ“) не было оснований»,— уверен господин Вакорин. По данным прокуратуры, она имела законное право направить подобное представление в горсовет.

В свою очередь, начальник управления по правовым и экономическим вопросам горсовета Ольга Кондратенко отметила, что представление прокуратуры не было единственным основанием для принятия решения о лишении депутатских полномочий. По ее словам, информацию о нарушении антикоррупционного законодательства двумя депутатами муниципальному парламенту предоставил также один из вице-губернаторов. Кроме того, органы СКР сообщили горсовету о том, что подписи под уведомлениями, направленными Хельгой Пироговой и Сергеем Бойко (признан иноагентом) в администрацию губернатора, им не принадлежат. «Только вот в этом соединении (данных из трех источников.— „Ъ“) и в этой совокупности совет депутатов получил достаточные основания для того, чтобы досрочно прекратить полномочия депутатов»,— пояснила госпожа Кондратенко.

При рассмотрении иска против горсовета экс-депутаты ходатайствовали о приостановлении рассмотрения этого дела до вступления в силу решения суда по иску к прокуратуре. Сторона ответчика просила об объединении двух дел в одно, а также привлечении в качестве заинтересованных лиц правительства региона и СКР. Суд отказал в удовлетворении этих ходатайств.

Рассмотрение дел продолжится через неделю. Суд, в частности, намерен ознакомиться с уведомлениями двух депутатов, направленными в администрацию губернатора.

Валерий Лавский