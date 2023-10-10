Суд умножил взятку

Тверской суд Москвы приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 208,6 млн руб. Сергея Ионкина, бывшего советника гендиректора одной из крупнейших в свое время IT-компаний — Национальной компьютерной корпорации (НКК, ныне «Смарт холдинг»). Господин Ионкин признан виновным в попытке передать взятку в размере $50 тыс. за незаконное возбуждение уголовных дел в отношении одного из совладельцев НКК Александра Калинина, его жены и сына. Мотивом действий осужденного следствие посчитало стремление разрешить деловой конфликт между совладельцами компании. Всего за уголовное преследование семьи Калининых, согласно материалам дела, советник был готов передать начальнику отделения службы собственной безопасности УВД ТиНАО столицы $100 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Материалы уголовного дела в отношении Сергея Ионкина, экс-советника гендиректора Национальной компьютерной корпорации, Тверской райсуд столицы рассматривал чуть больше года. В итоге суд согласился с доводами обвинения, признав господина Ионкина виновным в покушении на дачу взятки (ст. 30 и ст. 291 УК РФ). Преступление, по мнению суда, не было доведено до конца по не зависящим от осужденного обстоятельствам. В итоге господин Ионкин был приговорен к десяти годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 208,6 млн руб.— тридцатикратной суммы взятки по курсу на момент преступления.

По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении советника гендиректора НКК было возбуждено в конце октября 2021 года сотрудниками московского управления Следственного комитета России. Господин Ионкин был задержан оперативниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве, ему было предъявлено обвинение. 29 октября решением Пресненского суда обвиняемый был отправлен в следственный изолятор, с тех пор мера пресечения не изменялась.

В материалах дела речь идет о событиях двухлетней давности, когда в одной из крупнейших на тот момент компаний отрасли возник конфликт между совладельцами. Основным активом НКК в 2021 году была компания-разработчик и производитель компьютерной техники ГК «Аквариус», входившая в список системообразующих организаций. Из-за контроля над ГК, как говорится в деле, и возникли разногласия между Александром Калининым и его сыном Алексеем с одной стороны и другими совладельцами — Евгением Лачковым, Леонидом Гольденбергом и Денисом Фроловым. Спор между бизнесменами переместился в арбитражные суды, а господин Ионкин в этих разбирательствах представлял интересы оппонентов Александра Калинина. Однако при этом, говорится в деле, он стал самостоятельно искать и другие способы разрешения сложившейся ситуации. В период с 2 апреля по 22 июля 2021 года, по материалам расследования, у господина Ионкина возник умысел на совершение коррупционного преступления. Причем если сначала речь шла о незаконном возбуждении одного дела против оппонентов, то затем, судя по фабуле обвинения, господин Ионкин стал настаивать на возбуждении двух дел — об уничтожении хозяйственных и финансовых документов НКК, а также причинении компании имущественного ущерба на сумму более 750 млн руб. Их фигурантами должны были стать не только отец и сын Калинины, но и жена совладельца НКК.

Не посвящая остальных совладельцев IT-компании в свой преступный замысел, господин Ионкин, по версии следствия, днем 22 июля 2021 года встретился со своим знакомым, бывшим юристом компании «Техносерв» Ильей Григорьевым в «Кофемании» (Кутузовский проспект, 17). Во время разговора советник попросил собеседника найти должностное лицо в правоохранительных органах, которое помогло бы ему за взятку реализовать придуманный план. Однако, поразмыслив, посредник предпочел обратиться в московское управление собственной безопасности МВД и дал согласие на участие в оперативно-разыскных мероприятиях. После этого все переговоры между господином Григорьевым и господином Ионкиным записывались, а их многочисленные встречи протоколировались. 19 августа под контролем оперативников посредник во время новой встречи в «Кофемании», но уже на Тверской улице, рассказал собеседнику, что взятку надо будет передать начальнику отделения собственной безопасности УВД по ТиНАО, который и выполнит все необходимые требования. Вскоре была определена и общая сумма незаконного вознаграждения — $100 тыс. Господин Ионкин потребовал личной встречи с полицейским еще до передачи денег. В конце октября 2021 года реальный начальник окружного подразделения УСБ встретился в ресторане «Таки да» на Кутузовском проспекте с Сергеем Ионкиным и подтвердил слова посредника. Позже на Страстном бульваре фигурант передал половину оговоренной суммы, завернутую в пластиковый пакет, господину Григорьеву, после чего был задержан оперативниками.

Свою вину, по данным “Ъ”, осужденный не признал. Его защита не комментирует приговор и свои дальнейшие действия.

Отметим при этом, что Александр Калинин, как рассказывал “Ъ”, в прошлом году предстал перед судом по делу о картельном сговоре поставщиков оргтехники для работы системы ГАС «Выборы». Всем фигурантам Гагаринский суд столицы тогда назначил условные наказания.

Владислав Трифонов