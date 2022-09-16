Картельный сговор оказался условным

Гагаринский суд Москвы, как стало известно “Ъ”, приговорил к условным срокам участников картельного сговора поставщиков оргтехники для работы системы ГАС «Выборы». Бывший владелец Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин получил меньше всех фигурантов — два года и десять месяцев. В свою очередь, бывшие вице-президент по стратегическому развитию «ПК Аквариус» Владимир Пискунов, а также совладельцы компаний «Бизнес компьютерс групп» (БКГ) Дмитрий Кувшинников и «АМИ-Нетворк» Михаил Комаров приговорены к трем годам каждый. В результате сговора, как признал суд, БКГ в 2016 году незаконно добилась победы на аукционе, поставив ЦИКу десятки системных блоков Hewlett-Packard на сумму более 645 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший владелец Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший владелец Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Чтение приговора по уголовному делу о картельном сговоре началось лишь около 18:00 и затянулось до позднего вечера 15 сентября. В итоге суд признал всех подсудимых виновными в незаконном ограничении конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК). Однако при этом ограничился условными сроками для фигурантов.

Так, согласно приговору суда, Александру Калинину назначено два года и десять месяцев условно с испытательным сроком в два года. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 400 тыс. руб. Его подельники Дмитрий Кувшинников, Владимир Пискунов и Михаил Комаров получили по три года условно. Также каждый из троих обязан будет выплатить штраф в размере 450 тыс. руб.

Напомним, что гособвинение требовало для всех подсудимых реального пятилетнего заключения.

Как ранее сообщал “Ъ”, расследование обстоятельств картельного сговора при поставке оргтехники для ЦИКа началось в мае 2021 года. А в основу дела легли выводы проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) результатов конкурса на поставку системных блоков, необходимых для функционирования системы ГАС «Выборы». Тендер по их покупке проводился в марте 2016 года, а его победитель, компания «Бизнес компьютерс групп», взяла обязательство поставить для ЦИКа блоки необходимой комплектации на сумму 645,8 млн руб. Фирма-победитель поставила в итоге ЦИКу произведенные в Чехии блоки марки Hewlett-Packard. Однако после подведения результатов аукциона федеральный центр информатизации заказчика обратился в ФАС с заявлением. В нем речь шла о возможном сговоре между участниками тендера, среди которых, помимо победителя, были также компании «АМИ-Нетворк» и «дочка» Национальной компьютерной корпорации — «ПК Аквариус».

Специалисты ЦИКа обратили внимание, что во время торгов снижение начальной максимальной цены контракта составило всего 1%, предположив, что подобный результат является доказательством незаконных согласованных действий претендентов. ФАС начал проверку, в ходе которой получил переписку представителей фирм, обнаружив в ней доказательства незаконного соглашения. Также из писем выяснилось, что разница между ценой закупки системных блоков и стоимостью контракта с ЦИКом превысила 406,3 млн руб. При этом бюджет, согласно подсчетам ФАС, из-за действий участников картеля потерял на поставке 97,9 млн руб.

Собираются защитники обвиняемых обжаловать приговор или нет, пока неизвестно.

Владислав Трифонов