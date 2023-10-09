Депутаты отделят зерна от популевел

Депутаты Госдумы возвращаются к законотворческой деятельности после региональной недели: в понедельник совет нижней палаты утвердит план ее работы на ближайшую неделю. В списке запланированных к рассмотрению документов значится ряд правительственных инициатив социальной направленности и проектов международных соглашений. Кроме того, на этой неделе Дума собирается «почистить» свой портфель, рассмотрев большое количество законопроектов парламентской оппозиции, преимущественно популистского характера, рекомендованных профильными комитетами к отклонению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В первую пленарную неделю октября Дума рассмотрит вопросы о ратификации ряда международных договоров. Так, 10 октября депутаты обсудят соглашение между правительствами России и Киргизии о создании на территории этой центральноазиатской страны совместных школ с обучением на русском языке. А 12 октября могут быть ратифицированы договор с Белоруссией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения и протокол о внесении изменений в соглашение с Абхазией 2012 года о режиме торговли товарами.

Кроме того, в минувшую пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что на ближайшем совете Думы будет рассмотрен вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). За день до этого президент Владимир Путин заявил, что Россия может пойти на такой шаг, чтобы повести себя «зеркально» по отношению к США, которые до сих пор не ратифицировали документ, открытый к подписанию еще в 1996 году. Российский парламент ратифицировал ДВЗЯИ в 2000 году.

По внутренним проблемам на эту неделю запланированы несколько правительственных инициатив. Так, 10 октября Дума рассмотрит в третьем чтении законопроект об оптимизации полномочий кабинета министров, внесенный в сентябре 2022 года. Он предполагает передачу ряда полномочий правительства (в сфере экономики, здравоохранения, охраны окружающей среды, образования и культуры) на уровень федеральных министерств и включен в думский план по реализации послания президента Федеральному собранию. Еще один документ из этого плана комитет Думы по обороне рекомендовал рассмотреть в первом чтении 11 октября: это инициатива группы депутатов и сенаторов о предоставлении земельных участков героям Советского Союза и России, а также полным кавалерам ордена Славы.

10 октября Дума обсудит в первом чтении сразу несколько правительственных законопроектов социальной направленности. Один из них предполагает возможность использования средств материнского капитала для реконструкции дома блокированной застройки. Проект был внесен 13 июня во исполнение постановления Конституционного суда (КС) от 21 декабря 2022 года: мать троих детей Анастасия Дробкова из Архангельской области хотела расширить свою квартиру, находящуюся в одноэтажном доме, за счет пристройки помещений, однако Пенсионный фонд не разрешил использовать на эти цели маткапитал. КС встал на сторону заявительницы, а правительство разработало соответствующие поправки.

Другая правительственная инициатива закрепляет возможность создания при федеральных органах физкультурно-спортивных организаций, участвующих в развитии военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта (внесена 13 июля). Кроме того, Дума рассмотрит законопроект кабмина, разрешающий гражданам получать социальное пособие на погребение умершего родственника по заявлению через портал госуслуг (внесен 3 августа). Еще один правительственный проект (внесен 6 июля), первое чтение которого запланировано на 10 октября, вводит единую анкету для муниципальных и государственных гражданских служащих при поступлении на работу.

Также 10 октября депутаты рассмотрят две инициативы Верховного суда (ВС), касающиеся подсудности преступлений террористического характера (внесены 5 июня). В соответствии с ч. 6 ст. 31 Уголовно-процессуального кодекса рассмотрение дел о таких преступлениях отнесено к подсудности 1-го Восточного, 2-го Западного, Центрального и Южного окружных военных судов. В пояснительной записке говорится, что из года в год таких дел становится все больше. Поэтому в целях экономии рабочего времени судей, а заодно и командировочных расходов, ВС предлагает дать полномочия рассматривать дела о преступлениях с элементами терроризма всем окружным и флотским военным судам в соответствии с их юрисдикцией.

В планах на неделю также стоит большое количество законопроектов парламентской оппозиции, рекомендованных профильными комитетами к отклонению. Среди них — поправки ЛДПР к Уголовному кодексу, расширяющие пределы необходимой самообороны; предложения тех же либерал-демократов о ежемесячных выплатах домохозяйкам, о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам и о введении минимального почасового размера оплаты труда; инициативы «Справедливой России — За правду» об увеличении МРОТ, о переносе даты единого дня голосования на второе воскресенье октября и о порядке предоставления политического убежища; законопроекты «Новых людей» об упрощении получения российского гражданства для высококвалифицированных специалистов и о сокращении новогодних каникул с параллельным установлением нерабочих праздничных дней в период с 1 по 5 мая. Наконец, в этом списке значится законопроект единоросса Константина Затулина о законодательном определении понятия «соотечественник», не поддержанный ни правительством, ни профильным комитетом Госдумы по делам СНГ. Инициатива была внесена в Думу в марте прошлого года, и с тех пор сроки ее рассмотрения неоднократно переносились.

Ксения Веретенникова