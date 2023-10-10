«Биотех» расширит липецкий завод по производству кормов за 250 млн рублей

ООО «Биотех» планирует возвести на елецком участке особой экономической зоны «Липецк» вторую очередь завода по производству кормов для домашних животных. В нее может быть вложено 250 млн руб., сообщили в областном управлении сельского хозяйства.

Соответствующее инвестиционное соглашение было подписано на всероссийской сельхозвыставке «Золотая осень — 2023». Мощность второй очереди составит 10 тыс. т продукции в год. Проект будет реализовываться после ввода в эксплуатацию первой очереди.

О строительстве первой очереди завода «Биотех» в Елецком районе стало известно в июне 2023 года. Тогда речь шла о производстве кормов для домашних животных и аквакультуры мощностью до 20 тыс. т продукции в год с объемом инвестиций 500 млн руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин