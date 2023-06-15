Два производства кормов для домашних животных и рыб за 2,5 млрд рублей построят в Липецкой области

ООО «Рашнпетфуд» анонсировало строительство производства кормов для домашних животных на елецком участке ОЭЗ «Липецк» за 2 млрд руб., сообщила пресс-служба регионального правительства. Соглашение о намерениях в рамках ПМЭФ-2023 подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор компании Екатерина Леонова. Завод построят на площади в 6 тыс. кв. м к 2025 году. Компания входит в ассоциацию предпринимателей зообизнеса «Триол».

Кроме того, ООО «Биотех» к концу 2023 года планирует построить в Елецком районе производство кормов для домашних животных и аквакультуры за 500 млн руб. Предприятие площадью 1,8 тыс. кв. м возведут на участке 2 га. Мощность производства составит до 20 тыс. т продукции в год.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Рашнпетфуд» зарегистрировано в 2023 году в Липецкой области для производства готовых кормов для домашних животных. Уставный капитал - 400 тыс. руб. По 37,5% у Дарьи Кукушкиной и Антона Телепова, 25% - у генерального директора Екатерины Леоновой.

ООО «Биотех» зарегистрировано в 2020 году в Липецкой области для производства готовых кормов для домашних животных. Уставный капитал - 12,5 тыс. руб. 40% принадлежит ООО «Смарт инвест кейс», 20,8% у ООО «Каприкон», 20% у Никиты Кузьмина, 19,2% у ООО «Завод глубокой переработки кукурузы “Корнбиотех”».

Владимир Зоркий