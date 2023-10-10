Канцлер теряет страну

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП), составляющие правящую коалицию федерального правительства ФРГ, потерпели болезненное поражение на выборах в землях Гессен и Бавария, которые рассматриваются как важный тест за два года до общегерманских. Победу в борьбе за большинство в ландтагах (местные парламенты) одержали консервативные Христианско-социальный союз (ХСС) в Баварии и Христианско-демократический союз (ХДС) в Гессене. Впрочем, первое место этих партий не стало сюрпризом, в отличие от впечатляющего результата «Альтернативы для Германии» (АдГ), которая резко улучшила свои показатели и впервые смогла заручиться внушительной поддержкой избирателей в Западной Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер АдГ в Гессене Роберт Ламбру и сопредседатель АдГ Алис Вайдель

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters Лидер АдГ в Гессене Роберт Ламбру и сопредседатель АдГ Алис Вайдель

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

Местные парламентские выборы в Баварии и Гессене, состоявшиеся 8 октября, получились весьма показательными сразу по нескольким причинам. Во-первых, прошедшее за два года до общегерманских выборов голосование в землях, где проживает около четверти населения ФРГ, выявило очевидный рост консервативных настроений среди электората. Во-вторых, был зафиксирован серьезный провал всех трех партий из правящей федеральной коалиции.

Главными победителями немецкие СМИ дружно называют ультраконсервативную партию АдГ. «Альтернатива», созданная всего десять лет назад и со второй попытки в 2017 году закрепившаяся в Бундестаге, традиционно черпала поддержку по большей части в восточногерманских землях. Однако 8 октября ей удалось добиться лучшего для себя результата за всю историю в западных регионах. Так, по сравнению с выборами пятилетней давности в Гессене АдГ нарастила поддержку среди избирателей на 5,3%, финишировав на втором месте с показателем 18,4%. В Баварии партия оказалась на третьей строчке, набрав 14,7%, на 4,4% больше, чем в прошлый раз.

Как отмечают аналитики, столь высоких процентов «Альтернативе» еще никогда не удавалось завоевать в Западной Германии, что демонстрирует ее выход за пределы привычной электоральной зоны и лишний раз подтверждает заявку на статус второй по популярности партии в ФРГ. Согласно последним опросам, АдГ в федеральном масштабе может рассчитывать на 22% голосов, уступая лишь с некоторых пор оппозиционному альянсу ХДС/ХСС, у которого в активе около 27% поддержки.

Лидер АдГ в Гессене Роберт Ламбру после оглашения результатов не скрывал воодушевления и признавался, что от исхода выборов в ландтаг у него «захватывает дух». Секрет успеха, по его словам, кроется в том, что немцы хотят «изменений в политике», поскольку инфляция, растущая стоимость энергоносителей и высокие цены на аренду жилья вместе с «неконтролируемой массовой иммиграцией» требуют срочных решений. И АдГ, заверил господин Ламбру, конечно, готова все эти проблемы решить.

Однако пробиться в органы власти «Альтернативе» будет сложновато. Несмотря на растущую популярность, на политическом поле Германии она играет на ультранационалистическом фланге, а потому остальные силы просто-напросто не хотят вступать с этой партией ни в какие коалиции. Последняя попытка сотрудничества с АдГ произошла в начале 2020 года в Тюрингии и закончилась грандиозным скандалом, обрушившим карьеру несостоявшейся преемницы Ангелы Меркель на посту главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Взаимодействовать с АдГ и до этого считалось не вполне приличным, но после политического кризиса 2020 года в Германии действует негласное табу на сотрудничество с «Альтернативой». Поэтому, чтобы господину Ламбру взять обозначенные им проблемы в свои руки, партии необходимо еще больше нарастить поддержку, несмотря на и так впечатляющие успехи.

На фоне триумфа АдГ полным провалом выглядят результаты партий федеральной коалиции. Еще совсем недавно сложно было представить, чтобы на местных выборах, тем более на западе страны, «Альтернатива» обошла абсолютно все правящие партии. Причем свободные демократы и вовсе были близки в тому, чтобы не преодолеть пятипроцентный барьер и не попасть в оба ландтага. В итоге, пусть и с трудом, барьер был взят только в Гессене. В Баварии же лидер фракции СвДП в местном парламенте Мартин Хаген уже назвал состоявшиеся выборы «черным днем». Так или иначе результаты в двух землях стали мощным сигналом о положении федеральной коалиции, возглавляемой канцлером Олафом Шольцем.

Непосредственно для партии канцлера — СДПГ — наиболее обидным вышло поражение в Гессене, где позиции социал-демократов всегда были сильны, а кампанию возглавляла министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. В итоге СДПГ потеряла почти 5%, набрав 15,1% голосов, пропустив вперед АдГ и показав худший результат в истории в этой земле. В итоге этот же результат, который госпожа Фезер назвала «очень разочаровывающим», стал лучшим для сил коалиции в обоих регионах. В Баварии никто из них не попал даже в тройку, и четвертое место «Зеленых», потерявших около 3% по сравнению с 2018 годом, вряд ли может служить утешением.

«C воскресенья Олаф Шольц стал своего рода канцлером без страны. Канцлер лучше других знает, что в долгосрочной перспективе при демократии невозможно править против мнения большинства граждан. Альтернатива новым (федеральным) выборам — жесткая смена курса "светофора" (неофициальное название коалиции по цветам символики входящих в нее партий.— “Ъ”), особенно в миграционной и экономической политике»,— сделал неутешительные выводы для господина Шольца и его команды главный редактор таблоида Bild Роберт Шнайдер.

По мнению экспертов, после этих выборов устойчивость и без того весьма нестройных рядов коалиции оказалась под большим вопросом, а без радикальных изменений в политике прогноз для «светофора» крайне негативный. При этом ответа на вопрос, как эти партии могли бы резко скорректировать курс федерального правительства, никто, похоже, не знает. Экономические проблемы, вызванные отчасти ростом цен на энергоносители (которые, в свою очередь, поползли вверх после начала полномасштабных боевых действий между Россией и Украиной), рост числа просителей убежища в ФРГ и нехватка доступного жилья — все это те вопросы, которые, очевидно, не так-то просто решить. Тем более когда среди причин такого положения есть такие, над разрешением которых бьются десятки стран и явно не могут преуспеть. Тем не менее сигнал германскому кабинету министров был послан ясный: растущая экономическая и социальная незащищенность вызывает серьезное недовольство у избирателя.

«Конечно, мы не глухие и не слепые. Все мы вместе в этой коалиции должны распознать сигналы»,— попытался успокоить общественность генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт. Однако пока партии только распознают сигналы, разговоры о возможном крахе коалиции набирают обороты.

На фоне обсуждения двух ключевых результатов состоявшегося голосования несколько обделены вниманием оказались победители выборов в Баварии и Гессене — ХСС и ХДС соответственно. Во многом это было связано с тем, что в обеих землях они и до 8 октября составляли ядро местных правительств. Тем не менее результат еще недавно заправлявшего общегерманской политикой союза выглядел особенно важным, учитывая, что ХДС и ХСС оказались единственными из традиционных политических сил Германии, сохранившими позиции. И если в Баварии ХСС набрал 37%, на 0,2% меньше, чем в 2018 году, то в Гессене их «братья» — христианские демократы — умудрились улучшить показатели на 7%, получив 34,6%. По мнению экспертов, очевидный спрос на консервативные силы у избирателей, многие из которых по-прежнему не готовы голосовать за АдГ, сигнализирует о весьма неплохих шансах для ХДС/ХСС вернуть себе власть на общегерманских выборах в 2025 году. А голосование в Баварии и Гессене стало тому дополнительным индикатором.

Алексей Забродин