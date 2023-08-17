Смертности рассчитали новый индекс

В России необходимо совершенствовать методику учета причин смертности, поскольку в статистике многих регионов доля смертей от неустановленных причин чрезмерно велика, следует из работы экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ). Оценив данные субъектов РФ о причинах смерти с помощью специально рассчитанного индекса, в ВШЭ пришли к выводу, что наилучшее положение с качеством статистики в этой сфере — в Пензенской области, Пермском крае и Курганской области. Худший результат — в Сахалинской области, в Мурманской и Самарской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Расчеты индекса качества статистики смертности содержатся в исследовании «Оценка качества статистики смертности по причинам в регионах РФ» Института демографии имени А. Г. Вишневского Высшей школы экономики. Для определения доли неуточненных причин смерти и конструирования самого индекса использовались данные Росстата за 2011–2021 годы. Поясним, что сейчас сбор данных об умерших в РФ состоит из нескольких этапов: сначала причину смерти устанавливают в медицинском учреждении, затем ее вносят в медицинское свидетельство, которое впоследствии становится основой для записи акта о смерти ЗАГСа (см. “Ъ” от 22 мая 2020 года).

Как поясняют авторы работы, наряду с известными причинами смерти, например от конкретного заболевания, при кодировании случаев ухода из жизни используется и класс неустановленных причин. Это искажает представление об истинной структуре смертности по причинам и затрудняет принятие обоснованных управленческих решений в области здравоохранения. Среди факторов низкого качества учета причин смерти — как неквалифицированная работа патологоанатомов, так и сознательное занижение доли умерших от того или иного заболевания (это может происходить в зависимости от текущих целей системы здравоохранения, подробнее см. “Ъ” от 27 апреля 2021 года).

Предлагаемый ВШЭ индекс рассчитан как среднее геометрическое трех компонентов-индексов: качества статистики смертности от внешних причин, от болезней системы кровообращения (БСК) и от остальных причин. Чем ближе значение этих индексов к единице, тем выше качество статистики. Индекс качества статистики смертности от внешних причин отражает учет социально значимых фактов (алкогольных и наркотических отравлений, убийств и самоубийств). Индекс по БСК важен, поскольку большинство смертей происходит именно из-за этих болезней. Наконец, индекс качества статистики смертности от остальных причин позволяет выявить перекосы в кодировании в остальных классах.

Согласно определенному аналитиками сводному индексу, наилучшее положение учета причин смертности у мужчин — в Пензенской области (0,87), в Пермском крае (0,86) и в Курганской области (0,85). В отношении женщин наиболее достоверной статистикой располагает также Пензенская область (0,89) и Пермский край (0,86), а также Бурятия (0,86). Наименьшие значения индекса — в Сахалинской области (0,48 у мужчин и 0,55 у женщин), в Мурманской (0,55 и 0,59) и Самарской (0,55 и 0,68) и Астраханской областях (0,62 и 0,77). В целом почти все восточные (за исключением Бурятии и Якутии), западно-сибирские и южные регионы России, а также северокавказские республики имеют низкие индексы качества статистики смертности от внешних причин и, как следствие, низкие итоговые индексы. Среднероссийский индекс качества статистики смертности за последние три года у мужчин равен 0,76, у женщин — 0,81.

Анастасия Мануйлова