Новые регионы выводят в кэш

ЦМР-банк запускает в ЛНР услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов. Первыми в мае возможность делать это получили жители ДНР через Промсвязьбанк (ПСБ). Эксперты отмечают, что в России сервис не слишком востребован, но в этих регионах может стать популярным в силу слабого развития банковской инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, ЦМР-банк реализовал в ЛНР возможность снятия средств при оплате покупок картой «Мир» на кассах магазинов сети «Матрешка». Пока услуга доступна в 10 магазинах, планируется расширить ее до 30 магазинов. Покупатели могут снимать с карты «Мир» любого банка РФ от 500 до 5 тыс. руб. в сутки при условии наличия необходимой суммы денежных средств в кассе.

ЦМР-банк и «Матрешка» за эту услугу комиссию не взимают. «Банк, выпустивший платежную карту клиента, в зависимости от условий обслуживания может установить комиссию за выдачу наличных в кассе магазина,— уточнили в банке.— Сервис помогает жителям республики экономить время на поиски ближайшего банкомата, а владельцам торговых точек — увеличить количество клиентов и существенно уменьшить затраты на инкассацию». Как пояснила директор ТК «Вояж» Ольга Гончарук (бренд «Матрешка»), в каждом магазине выделены кассы, в которых по запросу клиента выдаются наличные средства.

Кэшаут — это сервис, который позволяет держателям карт снимать деньги на кассе магазина. Согласно рекомендациям банка России, максимальный дневной лимит снятия не может быть более 5 тыс. руб., месячный — 30 тыс. руб. с одной карты. Для снятия наличных необходимо на кассе, где есть данный сервис, оплатить товар на любую сумму и запросить кэшуат. Обналичиваемая сумма должна быть кратной 100 руб. Также потребуется ввести пин-код.

В России сервис появился в 2019 году, в 2020 году ЦБ рекомендовал банкам внедрять его. Согласно данным регулятора от 19 июля 2023 года, количество точек, где можно снять наличные на кассе с одновременным совершением покупки, на начало 2023 года составило 24,95 тыс. штук, увеличившись за год на 122,4%. Объем операций не раскрывался.

По словам главы ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, услуга кэшаута в настоящее время работает, например, в крупных сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Вкусвилл», «Билла», «Верный», на АЗС ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Татнефти».

В целом в «новых регионах» услугу кэшаута первым предоставил его Промсвязьбанк (ПСБ). ПСБ — единственный федеральный банк, работающий на территории новых субъектов РФ. Чуть более чем за год банк развернул обширную сеть присутствия: более чем в 120 населенных пунктах открыто 445 отделений и работает более 1,6 тыс. банкоматов, в том числе 136 офисов и более 580 банкоматов — в ЛНР.

«Более чем в 20 тыс. торговых точек по всей территории новых регионов установлены терминалы оплаты ПСБ, при этом в ЛНР свыше 4 тыс. торговых точек принимают оплату по картам,— указали в ПСБ.— В мае банк запустил сервис выдачи без комиссии наличных на кассах, независимо от банка, выдавшего карту, в крупнейшей сети автозаправочных станций ДНР». В ПСБ уточнили, что планируют развивать сервис в других субъектах. С момента начала работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях ПСБ выпустил более 3,2 млн карт, включая зарплатные и кредитные, из которых почти 1,2 млн карт выдано жителям ЛНР.

Эксперты видят перспективы продвижения сервиса кэшаута именно в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. «В целом в России услуга явно не относится к высоковостребованным — по разным оценкам, ей воспользовались около 0,1% клиентов,— отмечает Роман Прохоров.— Основной спрос — в локациях, где отсутствует или ограничена банкоматная инфраструктура. Полагаем, что в ЛНР услуга будет пользоваться более высоким спросом с учетом ограниченности сети банкоматов и более высокой востребованности наличных, доля которых в расчетах в регионе выше, чем в среднем по России».

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков отмечает, что при продвижении такой услуги банки могут экономить на инвестициях в банкоматную сеть и предлагать снятие наличных в торговой сети, возможно, за отдельную плату.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов, Ольга Шерункова