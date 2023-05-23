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Коммерсантъ FM
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Новым регионам снижают риск

ЦБ смягчает требования к банковским нормативам по территориальному принципу

Банк России намерен понизить величину кредитного риска по требованиям к корпоративным заемщикам на территории четырех новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Формально это не означает снижение кредитных рисков, но призвано стимулировать кредитование на этих территориях за счет снижения нагрузки на капитал банков. Однако пока в выигрыше окажутся те банки, которые уже присутствуют в регионах, крупнейшим из которых является ПСБ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Банк России планирует установить льготный коэффициент риска по кредитам корпоративным клиентам, зарегистрированным на территории четырех новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствует проект изменений в инструкцию «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». Текст документа был опубликован в конце прошлой недели на портале regulation.gov.ru.

В настоящее время пониженный коэффициент риска действует по кредитам предприятиям Крыма и Севастополя. Как пояснили в Банке России, их введение позволяет «снизить нагрузку на капитал банков по таким кредитам». При этом установленный в документе коэффициент риска в размере 75% от объема кредита «не зависит от даты его выдачи», указывают в ЦБ. Это может означать, что банки смогут его применить к уже выданным ссудам, а не только вновь выдаваемым. «В настоящее время к таким кредитам предусматривается применение коэффициентов риска на общих основаниях, в том числе с применением повышенных коэффициентов риска (до 150%)»,— пояснили в Банке России.

В настоящее время на новых территориях в основном работает Промсвязьбанк, у которого зарегистрировано там 358 отделений. Объем кредитного портфеля в банке не раскрыли, но в начале мая ПСБ сообщал, что с момента работы в ДНР и ЛНР (то есть с июня 2022 года) банк открыл свыше 65 тыс. счетов корпоративным клиентам. В ПСБ пояснили “Ъ”, что в части риск-весов сейчас применяют подход, аналогичный тому, что действует на остальной территории России: на этот показатель, в частности, влияет структура сделки и вид деятельности компании. И поэтому в банке позитивно отреагировали на планы регулятора «по стимулированию кредитования в новых регионах». Реализация других мероприятий, помогающих в управлении кредитными рисками, таких как, например, учет имущественных прав и залогов, может положительно повлиять на предложение и выдачи кредитных продуктов компаниям и жителям регионов, также считают в ПСБ.

По оценке банковского эксперта Алексея Нечаева, эффект от меры ЦБ будет заключаться расширении потенциала кредитования в данных регионах: «При применении коэффициента риска в размере 75% банк на единицу капитала сможет прокредитовать в этих регионах на треть больше, чем если бы он использовал капитал для кредитования в остальных российских регионах». Пониженный коэффициент риска будет экономить капитал банка, который, в свою очередь, он сможет использовать для расширения кредитования как в данных регионах, так и за их пределами, отмечает господин Нечаев.

Мера направлена на стимулирование банков финансировать проекты в этих регионах, но это не означает снижения региональных рисков, отмечает руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Роман Кенигсберг. При этом, по его словам, «поскольку в этих регионах действуют в основном госбанки, то для государства это мера также дает возможность сэкономить средства на их докапитализации». Однако ставки по кредитам должны покрывать риски, и если государство намерено не просто финансировать отдельные проекты, а активизировать кредитование в целом, то должны появляться инструменты снижения рисков, например госгарантии или госстрахование, считает эксперт.

Такая мера в первую очередь «ценна для капиталодефицитных кредитных организаций», отмечает господин Нечаев. Однако, по мнению Романа Кенигсберга, сама по себе она не может стимулировать и к выходу новых банковских игроков в эти регионы, так как частные банки ориентированы на высокую доходность. «Если у банка дефицит капитала, если банку никто не покрывает риски, если такие кредиты не предполагают более высокую доходность, то такое кредитование может привести к еще большему снижению капитала»,— указывает он.

Ольга Шерункова

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