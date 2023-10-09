Боррель пообещал продолжать оказывать палестинцам помощь от ЕС

Пересмотр помощи палестинцам со стороны Евросоюза не предусматривает приостановку текущих платежей, это нанесло бы ущерб интересам ЕС на Ближнем Востоке, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Еврокомиссия не будет приостанавливать текущие платежи. Приостановка платежей — наказание для всего палестинского народа — нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе»,— написал Жозеп Боррель в X (экс-Twitter).

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что Евросоюз остановит все платежи палестинцам и пересмотрит помощь во всех форматах из-за конфликта с Израилем.

Палестинский «Хамас» атаковал Израиль утром 7 октября. Из-за атак группировки в Израиле погибли 900 человек. Из-за ответных атак израильской армии погибли 687 палестинцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что каждое место, где находится «Хамас», превратится в руины.

Европа — основной донор помощи для Палестины. По данным ООН, около 2,1 млн человек в этом регионе, в том числе 1 млн детей, нуждаются в гуманитарной помощи. Согласились приостановить помощь Палестине Германия и Австрия. Выступили против Испания и Ирландия.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Враги Израиля получат американский кулак».

Анастасия Ларина