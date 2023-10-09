«Роскосмос» сообщил об утечке в российском модуле «Наука» на МКС

Специалисты «Роскосмоса» и NASA сообщили об утечке охлаждающей жидкости из резервного радиатора в модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Американские специалисты оценивают ситуацию вместе с российскими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модуль «Наука» на МКС

Фото: Роскосмос Модуль «Наука» на МКС

Фото: Роскосмос

«На модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году. Основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля»,— сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса». Сотрудникам станции ничто не угрожает.

Первыми об утечке сообщили специалисты NASA в трансляции. «Мы видим хлопья снаружи станции, нужно, чтобы кто-то из экипажа перешел в Cupola (модуль американского сегмента МКС), посмотрел в сторону хвостовой части станции, через иллюминаторы 5 или 6, и подтвердил бы, видит ли он какие-либо хлопья»,— сказал специалист NASA.

«Да, из радиатора на модуле "Наука" происходит утечка»,— сообщила астронавт NASA Жасмин Могбели, которая находится на станции. По словам представителя NASA, на данный момент никаких следов воздействия утечки нет, станция продолжает работать.

15 декабря на корабле «Союз-22» в российском сегменте МКС произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Повреждение произошло из-за попадания микрометеорита. В марте 2023 года поврежденный корабль вернули на Землю.

Анастасия Ларина