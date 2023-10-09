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«Роскосмос» сообщил об утечке в российском модуле «Наука» на МКС

Специалисты «Роскосмоса» и NASA сообщили об утечке охлаждающей жидкости из резервного радиатора в модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Американские специалисты оценивают ситуацию вместе с российскими.

Модуль «Наука» на МКС

Модуль «Наука» на МКС

Фото: Роскосмос

Модуль «Наука» на МКС

Фото: Роскосмос

«На модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году. Основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля»,— сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса». Сотрудникам станции ничто не угрожает.

Первыми об утечке сообщили специалисты NASA в трансляции. «Мы видим хлопья снаружи станции, нужно, чтобы кто-то из экипажа перешел в Cupola (модуль американского сегмента МКС), посмотрел в сторону хвостовой части станции, через иллюминаторы 5 или 6, и подтвердил бы, видит ли он какие-либо хлопья»,— сказал специалист NASA.

«Да, из радиатора на модуле "Наука" происходит утечка»,— сообщила астронавт NASA Жасмин Могбели, которая находится на станции. По словам представителя NASA, на данный момент никаких следов воздействия утечки нет, станция продолжает работать.

15 декабря на корабле «Союз-22» в российском сегменте МКС произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Повреждение произошло из-за попадания микрометеорита. В марте 2023 года поврежденный корабль вернули на Землю.

Анастасия Ларина

Фотогалерея

История МКС

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Строительство МКС на орбите началось 20 ноября 1998 года с вывода ее первого модуля — функционального грузового блока «Заря». Он был построен российским Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева на американские деньги. В настоящее время в состав станции входят 15 основных модулей, в том числе 5 российских

Строительство МКС на орбите началось 20 ноября 1998 года с вывода ее первого модуля — функционального грузового блока «Заря». Он был построен российским Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева на американские деньги. В настоящее время в состав станции входят 15 основных модулей, в том числе 5 российских

Фото: NASA

Первая длительная экспедиция МКС-1 в составе трех человек — американца Уильяма Шепарда (командир), россиян Юрия Гидзенко и Сергея Крикалева (на фото) — стартовала 31 октября 2000 года. 2 ноября станция стала обитаемой

Первая длительная экспедиция МКС-1 в составе трех человек — американца Уильяма Шепарда (командир), россиян Юрия Гидзенко и Сергея Крикалева (на фото) — стартовала 31 октября 2000 года. 2 ноября станция стала обитаемой

Фото: NASA

С тех пор МКС постоянно обитаема. Первый экипаж проработал на станции почти 141 сутки — до 21 марта 2001 года

С тех пор МКС постоянно обитаема. Первый экипаж проработал на станции почти 141 сутки — до 21 марта 2001 года

Фото: NASA

С 2011 года после прекращения полетов американских шаттлов основным средством для доставки и возвращения экипажей являются российские пилотируемые корабли типа «Союз» (с 2016 года — «Союз МС»)

С 2011 года после прекращения полетов американских шаттлов основным средством для доставки и возвращения экипажей являются российские пилотируемые корабли типа «Союз» (с 2016 года — «Союз МС»)

Фото: NASA

За 20 лет на станции побывали 240 человек из 19 стран. Среди них — 34 женщины и 8 космических туристов&lt;br> На фото: космический турист и основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте

За 20 лет на станции побывали 240 человек из 19 стран. Среди них — 34 женщины и 8 космических туристов
На фото: космический турист и основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте

Фото: Sergei Remezov / AP

На борту станции реализована возможность длительной работы и комфортного пребывания экипажа численностью до шести человек, однако в июле 2009 года на борту находилось сразу 13 человек

На борту станции реализована возможность длительной работы и комфортного пребывания экипажа численностью до шести человек, однако в июле 2009 года на борту находилось сразу 13 человек

Фото: NASA

МКС совершает полет на околоземной орбите высотой около 400 км

МКС совершает полет на околоземной орбите высотой около 400 км

Фото: NASA

По данным РКК «Энергия», в 1994-2016 годах в проект было вложено $121,6 млрд. Больше всех средств потратили США — $81,8 млрд

По данным РКК «Энергия», в 1994-2016 годах в проект было вложено $121,6 млрд. Больше всех средств потратили США — $81,8 млрд

Фото: NASA

Рабочая неделя на МКС длится 5,5 дня&lt;br> На фото: экипаж МКС-54 смотрит фильм «Звездные войны: Последние джедаи»

Рабочая неделя на МКС длится 5,5 дня
На фото: экипаж МКС-54 смотрит фильм «Звездные войны: Последние джедаи»

Фото: NASA

Снабжение станции осуществляется с помощью автоматических космических кораблей: российских «Прогресс», японских HTV, а также американских частных — Dragon (на фото) и Cygnus

Снабжение станции осуществляется с помощью автоматических космических кораблей: российских «Прогресс», японских HTV, а также американских частных — Dragon (на фото) и Cygnus

Фото: NASA

Дольше всего на МКС работали российский космонавт Михаил Корниенко (справа) и американский астронавт Скотт Келли (слева). Длительность их миссии, стартовавшей в марте 2015 года, составила чуть больше 340 суток

Дольше всего на МКС работали российский космонавт Михаил Корниенко (справа) и американский астронавт Скотт Келли (слева). Длительность их миссии, стартовавшей в марте 2015 года, составила чуть больше 340 суток

Фото: NASA

16 мая 2016 года МКС совершила свой 100-тысячный виток вокруг Земли&lt;br> На фото: американский астронавт Дрю Фьюстел

16 мая 2016 года МКС совершила свой 100-тысячный виток вокруг Земли
На фото: американский астронавт Дрю Фьюстел

Фото: NASA

Астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти в панорамном модуле «Купол», состоящем из семи иллюминаторов

Астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти в панорамном модуле «Купол», состоящем из семи иллюминаторов

Фото: NASA

Экипаж станции встречает 16 рассветов и закатов каждый день

Экипаж станции встречает 16 рассветов и закатов каждый день

Фото: NASA

В январе 2018 года участник миссии МКС-54 Норисигэ Канаи заявил о том, что «вырос» на 9 см всего за три недели пребывания на станции. Однако позже он признал ошибку и извинился в Twitter — рост японского астронавта увеличился только на 2 см, что является нормой из-за отсутствия гравитации в космосе&lt;br> На фото слева направо: астронавты Рики Арнольд, Норисигэ Канаи и Дрю Фьюстел

В январе 2018 года участник миссии МКС-54 Норисигэ Канаи заявил о том, что «вырос» на 9 см всего за три недели пребывания на станции. Однако позже он признал ошибку и извинился в Twitter — рост японского астронавта увеличился только на 2 см, что является нормой из-за отсутствия гравитации в космосе
На фото слева направо: астронавты Рики Арнольд, Норисигэ Канаи и Дрю Фьюстел

Фото: NASA

Одной из основных целей при создании МКС была возможность проведения на станции экспериментов в условиях космического полета: микрогравитации, вакуума, космических излучений, не ослабленных земной атмосферой. Главные области исследований включают в себя биологию, физику (включая физику жидкостей, материаловедение и квантовую физику), астрономию, космологию и метеорологию&lt;br> На фото: астронавт Клейтон Андерсон

Одной из основных целей при создании МКС была возможность проведения на станции экспериментов в условиях космического полета: микрогравитации, вакуума, космических излучений, не ослабленных земной атмосферой. Главные области исследований включают в себя биологию, физику (включая физику жидкостей, материаловедение и квантовую физику), астрономию, космологию и метеорологию
На фото: астронавт Клейтон Андерсон

Фото: NASA

Участники миссий занимаются физкультурой по 2,5 часа в сутки, чтобы компенсировать негативное влияние невесомости на костную и мышечную системы&lt;br> На фото: астронавт Сунита Уильямс после участия в Бостонском марафоне по видеосвязи

Участники миссий занимаются физкультурой по 2,5 часа в сутки, чтобы компенсировать негативное влияние невесомости на костную и мышечную системы
На фото: астронавт Сунита Уильямс после участия в Бостонском марафоне по видеосвязи

Фото: NASA

Первоначально планировалось, что станция завершит эксплуатацию в 2015-2016 годах, но в 2014 году срок эксплуатации МКС был продлен до 2020 года. Затем страны-участницы договорились эксплуатировать станцию как минимум до 2024 года

Первоначально планировалось, что станция завершит эксплуатацию в 2015-2016 годах, но в 2014 году срок эксплуатации МКС был продлен до 2020 года. Затем страны-участницы договорились эксплуатировать станцию как минимум до 2024 года

Фото: NASA

На МКС отмечают праздники — Рождество, Новый год и другие, экипаж получает подарки с Земли, прибывающие с космическими грузовиками. Для создания праздничного настроения интернациональная команда надевает красные колпаки Санта-Клауса. Хранится на орбите и костюм Снегурочки

На МКС отмечают праздники — Рождество, Новый год и другие, экипаж получает подарки с Земли, прибывающие с космическими грузовиками. Для создания праздничного настроения интернациональная команда надевает красные колпаки Санта-Клауса. Хранится на орбите и костюм Снегурочки

Фото: NASA

МКС движется со скоростью примерно 28 тыс. км/ч (или почти 8км в секунду) &lt;br> На фото: участница миссии МКС-36 Карен Найберг

МКС движется со скоростью примерно 28 тыс. км/ч (или почти 8км в секунду)
На фото: участница миссии МКС-36 Карен Найберг

Фото: NASA

МКС является не только самых дорогостоящим, но и самым крупным рукотворным объектом в космосе. Длина станции — 73 метра, ширина вместе с фермами — 109 метров

МКС является не только самых дорогостоящим, но и самым крупным рукотворным объектом в космосе. Длина станции — 73 метра, ширина вместе с фермами — 109 метров

Фото: NASA

31 мая 2020 года к станции успешно пристыковался корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый после прекращения запусков шаттлов пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле&lt;br> На фото: астронавт Роберт Бенкен (в центре) прибыл на МКС

31 мая 2020 года к станции успешно пристыковался корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый после прекращения запусков шаттлов пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле
На фото: астронавт Роберт Бенкен (в центре) прибыл на МКС

Фото: NASA / Handout via REUTERS

26 июля 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года. К этому времени, по его словам, начнется развертывание национальной орбитальной станции&lt;br> На фото: 64-я экспедиция МКС (Кэтлин Рубинс, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков)

26 июля 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года. К этому времени, по его словам, начнется развертывание национальной орбитальной станции
На фото: 64-я экспедиция МКС (Кэтлин Рубинс, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков)

Фото: Роскосмос

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Строительство МКС на орбите началось 20 ноября 1998 года с вывода ее первого модуля — функционального грузового блока «Заря». Он был построен российским Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева на американские деньги. В настоящее время в состав станции входят 15 основных модулей, в том числе 5 российских

Фото: NASA

Первая длительная экспедиция МКС-1 в составе трех человек — американца Уильяма Шепарда (командир), россиян Юрия Гидзенко и Сергея Крикалева (на фото) — стартовала 31 октября 2000 года. 2 ноября станция стала обитаемой

Фото: NASA

С тех пор МКС постоянно обитаема. Первый экипаж проработал на станции почти 141 сутки — до 21 марта 2001 года

Фото: NASA

С 2011 года после прекращения полетов американских шаттлов основным средством для доставки и возвращения экипажей являются российские пилотируемые корабли типа «Союз» (с 2016 года — «Союз МС»)

Фото: NASA

За 20 лет на станции побывали 240 человек из 19 стран. Среди них — 34 женщины и 8 космических туристов
На фото: космический турист и основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте

Фото: Sergei Remezov / AP

На борту станции реализована возможность длительной работы и комфортного пребывания экипажа численностью до шести человек, однако в июле 2009 года на борту находилось сразу 13 человек

Фото: NASA

МКС совершает полет на околоземной орбите высотой около 400 км

Фото: NASA

По данным РКК «Энергия», в 1994-2016 годах в проект было вложено $121,6 млрд. Больше всех средств потратили США — $81,8 млрд

Фото: NASA

Рабочая неделя на МКС длится 5,5 дня
На фото: экипаж МКС-54 смотрит фильм «Звездные войны: Последние джедаи»

Фото: NASA

Снабжение станции осуществляется с помощью автоматических космических кораблей: российских «Прогресс», японских HTV, а также американских частных — Dragon (на фото) и Cygnus

Фото: NASA

Дольше всего на МКС работали российский космонавт Михаил Корниенко (справа) и американский астронавт Скотт Келли (слева). Длительность их миссии, стартовавшей в марте 2015 года, составила чуть больше 340 суток

Фото: NASA

16 мая 2016 года МКС совершила свой 100-тысячный виток вокруг Земли
На фото: американский астронавт Дрю Фьюстел

Фото: NASA

Астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти в панорамном модуле «Купол», состоящем из семи иллюминаторов

Фото: NASA

Экипаж станции встречает 16 рассветов и закатов каждый день

Фото: NASA

В январе 2018 года участник миссии МКС-54 Норисигэ Канаи заявил о том, что «вырос» на 9 см всего за три недели пребывания на станции. Однако позже он признал ошибку и извинился в Twitter — рост японского астронавта увеличился только на 2 см, что является нормой из-за отсутствия гравитации в космосе
На фото слева направо: астронавты Рики Арнольд, Норисигэ Канаи и Дрю Фьюстел

Фото: NASA

Одной из основных целей при создании МКС была возможность проведения на станции экспериментов в условиях космического полета: микрогравитации, вакуума, космических излучений, не ослабленных земной атмосферой. Главные области исследований включают в себя биологию, физику (включая физику жидкостей, материаловедение и квантовую физику), астрономию, космологию и метеорологию
На фото: астронавт Клейтон Андерсон

Фото: NASA

Участники миссий занимаются физкультурой по 2,5 часа в сутки, чтобы компенсировать негативное влияние невесомости на костную и мышечную системы
На фото: астронавт Сунита Уильямс после участия в Бостонском марафоне по видеосвязи

Фото: NASA

Первоначально планировалось, что станция завершит эксплуатацию в 2015-2016 годах, но в 2014 году срок эксплуатации МКС был продлен до 2020 года. Затем страны-участницы договорились эксплуатировать станцию как минимум до 2024 года

Фото: NASA

На МКС отмечают праздники — Рождество, Новый год и другие, экипаж получает подарки с Земли, прибывающие с космическими грузовиками. Для создания праздничного настроения интернациональная команда надевает красные колпаки Санта-Клауса. Хранится на орбите и костюм Снегурочки

Фото: NASA

МКС движется со скоростью примерно 28 тыс. км/ч (или почти 8км в секунду)
На фото: участница миссии МКС-36 Карен Найберг

Фото: NASA

МКС является не только самых дорогостоящим, но и самым крупным рукотворным объектом в космосе. Длина станции — 73 метра, ширина вместе с фермами — 109 метров

Фото: NASA

31 мая 2020 года к станции успешно пристыковался корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый после прекращения запусков шаттлов пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле
На фото: астронавт Роберт Бенкен (в центре) прибыл на МКС

Фото: NASA / Handout via REUTERS

26 июля 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года. К этому времени, по его словам, начнется развертывание национальной орбитальной станции
На фото: 64-я экспедиция МКС (Кэтлин Рубинс, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков)

Фото: Роскосмос

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