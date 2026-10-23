Митинг в Тирасполе собрал свыше 40 тыс. приднестровцев

Акцию организовало движение «Общеприднестровский народный форум», собравшее на митинг жителей всех восьми городов ПМР. Участники прошли от драмтеатра по центральной улице города к площади Суворова. К шествию присоединился и сам Вадим Красносельский. «Люди обеспокоены завтрашним днем, люди хотят жить на своей земле»,— заявил он журналистам. По информации приднестровского Министерства внутренних дел, в митинге приняли участие больше 43 тыс. человек.