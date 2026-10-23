Митинг в Тирасполе собрал свыше 40 тыс. приднестровцев
В Тирасполе прошел митинг, по итогам которого была принята резолюция с призывом к властям Молдавии прекратить «экономическую блокаду» Приднестровья. В числе требований — снятие банковских и финансовых ограничений и устранение препятствий для работы промышленности и бизнеса. В резолюции заявлено право на самоопределение. Документ направят в Верховный совет Приднестровской Молдавской республики, сообщила пресс-служба ее главы Вадима Красносельского.
Акцию организовало движение «Общеприднестровский народный форум», собравшее на митинг жителей всех восьми городов ПМР. Участники прошли от драмтеатра по центральной улице города к площади Суворова. К шествию присоединился и сам Вадим Красносельский. «Люди обеспокоены завтрашним днем, люди хотят жить на своей земле»,— заявил он журналистам. По информации приднестровского Министерства внутренних дел, в митинге приняли участие больше 43 тыс. человек.
Новая волна протестов связана с отменой Кишиневом налоговых льгот для приднестровских предприятий, что молдавские власти пояснили унификацией налогового режима. С 1 сентября на ряд товаров распространились НДС и акцизы, эти дополнительные платежи поставили под угрозу рабочие места и сократили доходы бюджета, из которого выплачивают зарплаты, пенсии и пособия. В Тирасполе эти меры сочли экономическим давлением.
Молдавские власти обвинения в блокаде региона отвергают. В Бюро по реинтеграции заявили, что акция, которую молдавский вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь назвал «дешевым политическим спектаклем», призвана создать видимость единства в регионе и использовать реальные проблемы граждан в политических целях. Ведомство также обвинило приднестровскую администрацию в принуждении бюджетников и студентов к участию в митинге.