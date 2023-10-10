Российский уголь немного сдулся

Россия сократила морской экспорт угля в сентябре на 15% по отношению к августу, до 13,1 млн тонн, что соответствует уровню сентября 2022 года, следует из данных Kpler. В целом с начала года экспорт угля из России показывает рост на 5%. Основными рынками сбыта остаются Китай, Индия и Турция, которые в сентябре сократили закупки. Наиболее существенно импорт снизила Индия, которая наращивает свою внутреннюю добычу и меньше нуждается в угле накануне сезона дождей. Кроме того, сокращение дисконтов на российский уголь делает его менее привлекательным по сравнению с альтернативами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В сентябре Россия экспортировала по морю 13,1 млн тонн угля, что на 15,4% меньше, чем в августе, следует из данных Kpler, с которыми ознакомился “Ъ”. В сентябре 2022 года объем экспорта был аналогичным, однако тогда на поставках отразилось только вступившее в силу европейское эмбарго. Несмотря на снижение в сентябре, по итогам девяти месяцев 2023 года российский угольный экспорт вырос на 5%, до 135 млн тонн.

В сентябре закупки российского угля сократили все основные потребители. Морской экспорт в Китай снизился на 30%, до 4,7 млн тонн, в Турцию — на 7,5%, до 1,8 млн тонн, а экспорт в Индию упал в три раза, до 513 тыс. тонн. По данным индийского консалтингового агентства Coalmint, в целом Индия в сентябре снизила закупки коксующегося угля на 8% по сравнению с августом и на 11% по сравнению с сентябрем 2022 года — до 4,2 млн тонн. Импорт Индией энергетического угля в сентябре по сравнению с августом вырос на 24%, до 15 млн тонн. Россия не является крупнейшим поставщиком энергоугля в Индию, значительно уступая по объемам Индонезии и ЮАР.

Снижение экспорта российского угля в Индию может быть связано с ростом внутренней добычи в стране. По данным Coalmint, добыча угля в Индии выросла на 12%, до 428,31 млн тонн в первом полугодии 2024 финансового года (апрель—сентябрь 2023 года). По информации Platts, индийские потребители снизили спрос в третьем квартале, так как имеют хорошие запасы угля перед сезоном дождей. После его завершения спрос на энергоуголь обычно значительно возрастает на фоне увеличения потребления энергии для кондиционирования.

Темпы российского экспорта угля также зависят от цен. Сокращение дисконтов, которые поддержали российские поставки в 2022 году, постепенно делает российский уголь менее привлекательным по сравнению с аналогами. В последнюю неделю сентября цены на разные марки и виды угля из России выросли на 7,4–12,7% (см. “Ъ” от 5 октября). Вопрос прибыльности экспорта стал еще более важным после решения правительства ввести вывозные пошлины, размер которых привязан к курсу рубля.

Минэнерго по итогам 2023 года ожидает роста добычи угля в России на 1,5%, а экспорта — на 2%. В 2022 году добыча незначительно выросла, до 443,6 млн тонн, а экспорт угля снизился на 7,5%, до 210,9 млн тонн. По данным ЦДУ ТЭК, в 2022 году угольные компании увеличили выручку от продаж на 32,8%, до 2,3 трлн руб., а прибыль выросла лишь на 9%, до 784 млрд руб.

Исходя из помесячной статистики за 2022 и 2023 годы можно отметить, что 13 млн тонн является почти максимальным объемом экспорта для отечественных производителей угля, комментирует Борис Красноженов из Альфа-банка. Таким образом, снижение экспорта в сентябре произошло с высокой базы. В прошлому году, говорит эксперт, в сентябре, по данным агентства MMI, также наблюдалось снижение экспорта угля на 1,2 млн тонн по сравнению с августом, но далее последовал рост на более чем 2 млн тонн в месяц в октябре—декабре.

Аналитик полагает, что российский уголь с учетом текущих дисконтов остается вполне конкурентоспособным по сравнению углем из других стран. Он отмечает, что помимо традиционных покупателей растут поставки российского угля на новые рынки, включая Латинскую Америку (Мексика и Аргентина), Ближний Восток и Юго-Восточную Азию (Шри-Ланка).

Евгений Зайнуллин, Дмитрий Козлов