Российский уголь дорог к празднику

Цены на российский экспортный уголь увеличились в сентябре более чем на 14% в преддверии октябрьских праздников в Китае и на фоне ограничения там внутренней добычи, а также в условиях устойчивого спроса со стороны Индии. По мнению аналитиков ЦЦИ Газпромбанка, стоимость энергетического угля может получить дополнительную поддержку в ходе подготовки к зимнему периоду, тогда как на металлургический, напротив, подешевеет, если реализуются риски введения ограничений на производство стали в Китае. По мнению экспертов, предпосылок для устойчивого подорожания пока нет, однако они могут возникнуть под влиянием действий ФРС США в первом полугодии 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Цена российского угля подскочила накануне праздников в Китае, следует из отчета Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка. 1 октября Китай отмечает День образования КНР, за которым следуют недельные каникулы. В предпоследнюю неделю сентября, отмечается в отчете, цены на разные марки и виды угля выросли в интервале 7,4–12,7%.

«Уровень обсуждаемых предложений на металлургический уголь марки К в Китае озвучивался на уровне $206 за тонну CFR China,— говорится в отчете.— Марка Ж предлагалась на уровне $200 за тонну CFR China. Уровень цен на марку ГЖ на рынке КНР обозначался в диапазоне $185–190 за тонну CFR China, однако российские экспортеры проявляют интерес к предложениям не ниже $200 за тонну FOB порты Дальнего Востока с учетом экспортных альтернатив на других рынках».

Угли PCI, сообщается в документе, котировались в диапазоне $170–173 за тонну CFR China. Стоимость энергетического угля калорийностью 5500 NAR поднялась до $108 за тонну CFR China.

В первом полугодии индексы ЦЦИ на энергетический уголь в портах Дальнего Востока снизились на 40,1%, на коксующийся уголь марки ГЖ — на 48,7% под давлением роста импорта и внутренней добычи в Китае, снижения мирового производства стали и сдержанного роста сектора жилой недвижимости в КНР. “Ъ” ранее сообщал о том, что экспорт угля из России летом замедлился на фоне потери рыночных преимуществ вследствие сокращения дисконтов: покупатели начали искать более дешевые альтернативы российскому углю и нашли их, в частности, в Австралии. Именно дисконты поддерживали экспорт в 2022 году (см. “Ъ” от 8 августа).

«В сентябре экспортные цены на российский уголь показали долгожданный рост,— отмечает директор (рынки угля) ЦЦИ Газпромбанка Евгений Грачев.— Индексы ЦЦИ на энергетические и коксующиеся угли выросли за месяц в среднем на 14,4%». По его словам, рост был поддержан пополнением запасов в Китае перед длительными праздниками, ограничением внутренней добычи в Китае из-за инспекционных проверок и устойчивым спросом со стороны Индии. «После завершения ожидаемо неактивного периода выходных дней энергетический уголь может получить поддержку в преддверии подготовки к зимнему периоду,— говорит эксперт.— А вот металлургический уголь, наоборот, подвержен риску введения ограничений на производство стали в Китае в четвертом квартале текущего года».

Рост цен действительно присутствует, подтверждает независимый промышленный эксперт Максим Шапошников: подорожал стальной прокат, это коррелирует и с энергетическими рынками. Уголь сейчас отыгрывает долгосрочное укрепление нефти.

Однако нефть «вошла в стагнацию, которая скажется на рынке угля через полтора-два месяца, и, вероятно, будут еще негативные новости — и по динамике роста экономики Китая, и по ситуации со стройкой», отмечает эксперт, также в этом сезоне не ожидается наводнений в Австралии. Поэтому, полагает господин Шапошников, сейчас для угля речь идет о всплеске цен перед очередным падением. Полноценного роста, по его мнению, можно ожидать, если ФРС США начнет цикл снижения базовой ставки, но «уже очевидно, что это переносится на первое полугодие следующего года».

Наталья Скорлыгина