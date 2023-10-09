ЦБ: россияне в сентябре купили иностранную валюту почти на 40 млрд рублей

В сентябре россияне перешли к покупкам иностранной валюты и приобрели ее на общую сумму 39,4 млрд руб., сообщил Центробанк. Крупнейшие экспортеры в сентябре увеличили продажи валюты с $7,2 млрд до $9,2 млрд. Доля «токсичных» валют на биржевом валютном рынке в сентябре возросла до 55,1% (в августе —53,9%).

Согласно обзору рисков финансовых рынков ЦБ, с февраля 2022 года на внебиржевом рынке доля торгов «токсичными» валютами снижается, но продолжает преобладать в структуре торгов, в отличие от биржевого рынка. По данным ЦБ, в сентябре доля доллара и евро в обороте внебиржевого рынка составила 69%, а юаня — 25,9%. ЦБ резюмирует, что биржевой сегмент валютного рынка становится рынком дружественных валют (прежде всего юаня), а внебиржевой сегмент все еще ориентирован на торги «токсичными валютами».

Тем не менее в ЦБ полагают, что ограничения на покупку валюты за рубли для иностранных банков повредили бы внешней торговле. «Установление ограничений на покупку валюты за рубли для иностранных банков привело бы к искусственному сдерживанию внешнеторговой деятельности, что спровоцировало бы рост внутренних цен, замедление структурной трансформации и темпов роста экономики»,— отмечают в регуляторе.

7 октября банк «Русский стандарт» опубликовал исследование, согласно которому в прошлом месяце граждане почти в три раза чаще покупали наличные доллары, чем продавали. Статистика банка свидетельствует, что средний чек продажи американской валюты составил $295, а покупки — $814.

Подробнее — в материале «Ъ» «Доллар вписывается в сценарий».