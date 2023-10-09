Компания «Смешарики» подала 76 исков за нарушение права на товарный знак на Урале

С начала года компания ООО «Смешарики» подала 76 исков к уральским компаниям и индивидуальным предпринимателям за незаконное использование образов персонажей из одноименного мультсериала, следует из данных картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области.

Последний иск был подан к компании «Корпорация дети» 6 октября. В отношении компаний было инициировано 20 дел, в отношение индивидуальных предпринимателей — 56.

ООО «Смешарики» существует с 2003 года и входит в ГК «Рики». Кроме «Смешариков» в портфолио компании входят анимационные проекты «Фиксики», «Финник», «Малышарики», «Тима и Тома», «ДиноСити», «Бодо Бородо», а также две анимационные студии — СКА «Петербург» и «Аэроплан».

Напомним, испанская компания по производству детских игрушек IMC Toys 8 сентября подала три исковых заявления к Ольге Воложаниной, Елене Копыловой, Сергею Сурину и Анжеле Кузьминой о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. По всем делам сумма исковых требований составляет 10 тыс. руб. Еще два иска были поданы уже 11 сентября. По данным картотеки, компания IMC Toys инициировала 39 дел в отношение свердловчан в 2023 году.

Ева Коршунова

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