Американские индексы снизились на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке

Сегодня, 9 октября, все основные американские индексы несколько снизились в условиях обострения конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас». NASDAQ снизился почти на 1%, S&P 500 — на 0,4%, Dow Jones — на 0,1%. Цена на нефть марок Brent и WTI в понедельник выросла на 4%.

Эксперты не ожидают, что снижение будет долгосрочным. «Мы ожидаем краткосрочной волатильности на фондовом рынке и рынке нефти, так как инвесторы осмысливают рост напряженности на Ближнем Востоке»,— считает директор по инвестициям компании Main Street Research Джеймс Деммерт. «Геополитические риски обычно не оказывают долгого воздействия на рынки»,— отметил и аналитик Deutsche Bank Джим Рид, добавив при этом, что такого рода события могут иметь последствия второго порядка, которые могут проявиться через месяцы и годы.

Довольно сильно в понедельник упали акции американских авиакомпаний, приостановивших рейсы в Израиль: United Airlines — на 5,5%, American Airlines — на 5,1%, Delta Air Lines — на 5%. Акции американских компаний военно-промышленного сектора выросли после обещаний властей США выделить дополнительную военную помощь Израилю. Акции Northrop Grumman выросли на 11%, General Dynamics — на 8%, Lockheed Martin — на 7,5%.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Яна Рождественская