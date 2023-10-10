iPhone клиента выдал адвоката

Мещанский райсуд Москвы ограничился штрафом в отношении бывшего адвоката из Нового Уренгоя Константина Тыганова, признанного виновным в воспрепятствовании проведению предварительного следствия. По данным столичного УФСБ, в здании спецслужбы защитник пытался уничтожить улику в виде iPhone с ценной информацией внутри, принадлежащий его клиенту. Сам господин Тыганов утверждал, что его оговорили, а телефон сломали до обыска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд решил оштрафовать Константина Тыганова за то, что он попытался помешать следствию

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Суд решил оштрафовать Константина Тыганова за то, что он попытался помешать следствию

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На оглашение приговора Константин Тыганов пришел в хорошем расположении духа и даже не мешал фотокорреспондентам снимать себя с разных ракурсов. По его словам, он с самого начала разбирательства по делу находился под подпиской о невыезде, поскольку предъявленное ему обвинение по ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного расследования) является преступлением небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа либо ареста на срок до шести месяцев.

Событие, из-за которого экс-защитник сам попал под следствие, произошло 16 мая 2022 года. В тот день его пригласили в управление ФСБ России по Москве и Московской области, чтобы присутствовать при личном обыске его нового подзащитного — иностранца, задержанного по подозрению в контрабанде военной техники. В ходе этой процедуры защитник Тыганов, по данным УФСБ, демонстративно сломал iPhone 10 своего клиента, чтобы следствие не смогло получить доступ к находящейся в нем информации. После инцидента адвокат оказался в больнице, а выйдя из нее стал фигурантом уголовного дела. Разбирательство по нему в суде завершилось штрафом в 50 тыс. руб.

После оглашения приговора экс-адвокат рассказал “Ъ”, что телефон клиента на самом деле находился у него в портфеле, а следователь узнал о нем, когда тот внезапно зазвонил. По словам защитника, iPhone он не ломал, а его корпус был поврежден до этого, однако телефон продолжал работать как до инцидента, так и в течение нескольких часов после него. Соответствующие данные господин Тыганов представил в суд, но на его решение они не повлияли. По версии защитника, истории с телефоном дали ход только с одной целью — чтобы отвести его от дела.

В конце февраля 2023 года Константин Тыганов ушел из адвокатуры, написав соответствующее заявление в Адвокатскую палату Ямало-Ненецкого автономного округа. Причем, как утверждал осужденный, к этому его никто не принуждал. «Это было мое личное решение»,— заявил он “Ъ”.

Руководитель коллегия адвокатов Нового Уренгоя Людмила Врублёвская сообщила “Ъ”, что будет только рада возвращению коллеги в адвокатуру, после того как будет погашена его судимость, а им сданы экзамены. Она отметила, что господин Тыганов пришел в защитники из регионального СКР.

Среди его клиентов было немало крупных чиновников в регионах, в том числе экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, которую обвинили в превышении должностных полномочий.

Алексей Соковнин