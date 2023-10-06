Жизнь — Отечеству, телефон — никому

Верховный суд (ВС) России заявил, что отказ человека сообщить полиции пароль от мобильного телефона не может являться «даже косвенным подтверждением виновности». К такому выводу ВС пришел, рассмотрев жалобу волгоградца Романа Касенкова, получившего десять лет колонии по «наркотической» статье. Районный, областной и кассационный суды признали его виновным в покушении на сбыт — и одним из аргументов был отказ мужчины предоставить полицейским пароли от изъятых телефонов. Однако ВС посчитал, что господин Касенков имел право защищать себя таким образом, и напомнил о важности презумпции невиновности. Опрошенные “Ъ” адвокаты не сталкивались с подобными случаями, но уверены, что определение ВС поможет не допустить подобных нарушений прав россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В определении ВС говорится, что Роман Касенков был задержан 21 декабря 2020 года; при нем обнаружили восемь свертков с мефедроном общим весом 3,512 г. Дело рассматривал Ворошиловский районный суд Волгограда. Мужчина утверждал, что собирался самостоятельно употребить наркотики. Его защита указывала, что «масса изъятого наркотического средства не может свидетельствовать о наличии умысла на его сбыт» и что смывы с рук задержанного не показали следов наркотиков. Однако суд отметил, что господин Касенков был задержан в месте, где, по словам полиции, «часто делались закладки с наркотическими веществами». Обнаруженные свертки с мефедроном были «в удобной для сбыта упаковке». Наконец, суд посчитал доказательством вины тот факт, что мужчина отказался «добровольно предоставить правоохранительным органам пароли от изъятых у него мобильных телефонов, в связи с чем экспертам не удалось получить доступ к содержащейся в телефоне информации». В итоге районный суд признал его виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и назначил десять лет лишения свободы. Позже Волгоградский областной суд и Четвертый кассационный суд оставили приговор без изменений.

Рассматривая жалобу волгоградца, ВС обратил внимание, что в деле нет свидетельств об «активных действиях, направленных на обустройство "закладок"». Также там нет данных о «связях с поставщиками и потребителями наркотических средств», а при осмотре квартиры «приспособлений для расфасовки и упаковки наркотических средств для последующего удобного сбыта не обнаружено». Наконец, ВС подчеркнул, что отказ обвиняемого разблокировать телефон не может являться даже косвенным подтверждением виновности, поскольку «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, при этом гражданин вправе не свидетельствовать против себя самого». Также ВС напомнил, что УПК предоставляет гражданам право «возражать против обвинения либо отказаться от дачи показаний». Напомнили судьи и о презумпции невиновности. «Таким образом, избранный Касенковым способ защиты от предъявленного ему обвинения суды учли в качестве обстоятельства, подтверждающего его виновность, что недопустимо»,— говорится в определении Верховного суда. Сам ВС квалифицировал действия мужчины как незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и назначил ему три года и три месяца колонии общего режима. При этом отбытая Романом Касенковым часть наказания будет засчитана со всеми коэффициентами.

Адвокат Алексей Лаптев сообщил “Ъ”, что не встречался в своей практике с ситуациями, когда суд считал доказательством вины отказ предоставить пароль от телефона. От коллег он также не слышал о подобных случаях. Обычно органы следствия сами получают доступ к изъятым смартфонам, поясняет защитник: «У меня были дела, когда изымали телефоны, подзащитные не говорили пароли, а следствие само через технического эксперта получало к ним доступ». Однако господин Лаптев уверен, что определение ВС может принести пользу в правоприменительной практике: «На мой взгляд, решение значимое, поскольку суды, как правило, демонстрируют обвинительный уклон и толкуют обстоятельства вопреки презумпции невиновности».

«Несмотря на то что у нас не прецедентное право, позиция Верховного суда должна помогать нижестоящим судам не допускать подобного нарушения ч. 2 ст. 45 и ст. 51 Конституции РФ. Там четко прописано, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого и каждый вправе защищать свои права и свободы всеми незапрещенными способами. Также УПК предусмотрено право каждого подозреваемого и обвиняемого не давать показания вовсе,— заявил “Ъ” адвокат Сергей Бадамшин.— Не представляю, как можно было изначально в приговоре суда прописать, что отказ добровольно предоставить пароль на телефоне является опровергающим довод защиты о надуманности умысла, который вменяли подсудимому. Я в принципе в своей практике с подобным не сталкивался, но хорошо, что Верховный суд в этом конкретном деле показал недопустимость подобной трактовки действий человека, так как молчание и отказ сообщать пароль от телефона — это лишь реализация права на защиту».

Эмилия Габдуллина