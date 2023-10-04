Автоугонщики сменили предпочтения

Чаще всего автомобили угоняют в Москве. На столицу приходится 45% от всей криминальной статистики по России. К такому выводу пришли аналитики страхового дома ВСК. Далее идут Московская и Самарская области. Чаще всего машины воруют с придомовых территорий и парковок торговых центров. По итогам девяти месяцев с начала года самой угоняемой маркой стал Hyundai, на нее пришлось почти треть от общего числа хищений. Впервые в антирейтинг страховщиков попал и Chery Tiggo. Собеседники “Ъ FM” уверены, что китайские машины по числу угонов вскоре потеснят корейские. Какие премиальные марки интересуют угонщиков? И куда попадают такие машины? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Список самых угоняемых автомобилей в Москве отличается в зависимости от страховой компании. Но антирейтинг бюджетных практически совпадает у всех: Hyundai, Кia,у кого-то встречается Mazda и Mitsubishi. Корейцев, как делятся собеседники “Ъ FM”, чаще угоняют под разбор и нередко для таксомоторных компаний, которые, как правило, закупают б/у запчасти.

Новый капот для Kia Rio, к примеру, стоит в районе 50 тыс. руб., но его еще надо ждать. Б\у можно купить за 10 тыс. руб., и он будет уже покрашен в цвет кузова. Для угона чаще всего злоумышленники используют эмулятор или бесключевой доступ, делится руководитель авторской лаборатории защиты от угона Андрей Кондрашов:

«Данное устройство позволяет рассчитать и эмулировать штатный ключ автомобиля, к которому подошел злоумышленник. Можно открыть автомобиль, а также запустить двигатель. В Москве, например, действует больше 20 группировок, которые занимаются угонами. Мы работаем вместе с ЭКЦ МВД и, в общем-то, видим и статистику.

Угон — это целое предприятие. Например, человек оставил залог, и ему сказали, вам привезут машину из Европы по параллельному импорту, якобы есть документ от какой-то машины. Например, требуется черный Mercedes-Benz GLC, есть люди, которые его ищут. Отдельный специалист вскрывает автомобиль, а дальше работает перегонщик».

Из премиальных чаще всего угоняют Toyota Land Cruiser 200 или 150 и «немецкую тройку». Из BMW злоумышленники предпочитают X5, X6, из Mercedes-Benz — GLS, GLC и GLE-класса, из Audi — Q7 и Q8. Угонщиков интересуют машины старше двух лет. Продажа авто на вторичке с небольшим пробегом и свежей датой выпуска вызывает много вопросов.

Самая распространенная схема реализации криминальных машин — создание двойника. Потом из Москвы их перегоняют в дальние в регионы, говорит вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«Регионы — юг и что-то ближе к Дальнему Востоку — от Новосибирска до Хабаровска. В этих местах популярны перебитые машины. Малое количество населения, небольшое количество дорог, а обслуживающих эти дороги сотрудников ГИБДД в разы меньше.

Есть еще одна схема, которая сейчас получает второе рождение — это когда люди страхуют сломанный автомобиль, к примеру, Range Rover либо Mercedes-Benz с двигателем, с коробкой. Работа по восстановлению стоит 2-3 млн руб., и не факт, что машина будет долго ездить после такой переборки. И для того чтобы не производить такой ремонт, оформляется каско, а потом владелец заявляет об угоне. Авто при этом где-нибудь распиливают в лесу и выбрасывают, чтобы получить деньги».

Список самых угоняемых марок начали пополнять и китайцы. И пока большая часть из них идет на разбор, но это временно, добавляет руководитель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов:

«У китайских автомобилей VIN-номера выведены в известных частях кузова, подделать их несложно. Соответственно, на вторичном рынке машины с перебитыми данными тоже будут появляться после угона. Влияет и дефицит запчастей. Их на всех не хватает, даже страховые вынуждены в последнее время делать собственные склады, чтобы обслуживать свои потребности. Если взять статистику продаж новых автомобилей, то там фигурируют Chery Tiggo 7, на втором месте стоит Haval Jolion. Перечисленные будут занимать первые места в рейтинге угонщиков».

Сейчас, как утверждают собеседники “Ъ FM”, на рынке повышенный спрос на противоугонные системы. Защита от кражи для бюджетного авто обойдется от 70 тыс. руб. до 100 тыс. руб., в премиальном сегменте, где выше зона риска, ценник начинается от 200 тыс. руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".