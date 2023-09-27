Авторынок оценил интригу

Премиальные китайские автомобили могут подорожать и уже со следующей недели, говорят опрошенные “Ъ FM” участники рынка. На этот раз среди причин вовсе не курсовая разница и ставки утильсбора. 1 октября могут ввести ограничения на параллельный импорт машин. Такие заголовки весь сентябрь выдавали профильные СМИ. Но, как выяснил “Ъ FM”, в это воскресенье заканчивает свое действие редакция постановления правительства под номером 855. Этот документ разрешал завозить оптом по параллельным каналам автомобили и тех брендов, кто официально представлен в России. А пока нет пролонгации, на рынке возникла интрига — что же будет в новой редакции. И будет ли она? Какие машины могут выпасть из списка параллельного импорта? И как это скажется на ценах? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ограничения могут коснуться тех, кто официально представлен в России. А это китайский автопром. Вернее, их премиальная линейка, что завозят и дилеры, и параллельные поставщики. Такую схему ввели весной 2022 года, чтобы избежать дефицита машин и запчастей. Документ под аббревиатурой ЗОЕТС позволял импортерам завозить машины без разрешения правообладателя.

Так на рынке появились, к примеру, Geely Monjaro, Hongqi E-HS9 и Voyah Free от самих дилеров и параллельных поставщиков. И у неофициалов эти модели дешевле. Разница составляет от 300 тыс. руб. до 1 млн руб., но без гарантий. А у клиентов был выбор еще и других брендов, кто официально не зашел в Россию, опасаясь вторичных санкций. Теперь его может не быть, не исключает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:

«Большое количество китайских машин, которые приходили небольшими партиями через маленькие компании, не будут завозиться на юрлицо. Из плохого, что НДС в зачет не пойдет, и юрлицам будет невыгодно приобретать эти машины. Либо на автомобили, которые не будут поставляться, повысится цена — как минимум на 20% — потому что все будет делаться через частных лиц».

Но за прошедший год машины уже стали дороже на 1 млн руб. И только в августе подорожание составило 10%, посчитали в «Автостате». Средневзвешенная цена легкового авто сейчас составляет 3,3 млн руб. Пару лет назад за эти деньги можно было взять комфорт-класс немецкой тройки. А автокредиты без страховок начинаются уже от 20% годовых и достигают 40%. Так что сейчас не время для новых ограничений, отмечает глава Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов:

«1 октября еще не наступило — интригу держат до последнего. Склоняюсь к тому, что параллельный импорт продолжат разрешать и дальше. Если вспомнить комментарий министра Максима Решетникова, все сомневаются, что российские производители в состоянии обеспечить достаточное количество и ассортимент, поэтому реально ограничивать ввоз китайских или каких-то иных автомобилей никто не станет. Скоро выборы, перед которыми принимать какие-то непопулярные решения, мне кажется, никто не станет».

Параллельный импорт дает хоть какой-то выбор автомобилистам. Пусть дороже, но кроме АвтоВАЗа и китайского народного авто, в Россию пока еще завозят японские, корейские, американские машины и «немецкую тройку», что официально ушли с рынка. Эти бренды можно поставлять по каналам параллельного импорта до 1 февраля 2024 года. Что будет дальше, это главная интрига, отвечает гендиректор компании «Автомаркетолог», Олег Мосеев:

«В августе официально ввезенных машин — 104 тыс. По параллельному импорту — 15 тыс. — то есть 13% рынка. Toyota находится на первом месте, KIA — на втором. Hyundai, BMW — почти 1 тыс. машин, Mercedes-Benz — 725 автомобилей, Lexus — 612. Этот объем и находится сейчас под ударом. Прежде всего, это рассчитано как раз на китайских коллег. Насколько они готовы будут инвестировать в производство здесь при условии, что мы для них создаем тепличные условия, закрывая конкуренцию».

Но даже если представить, что параллельный импорт все-таки закроют для юрлиц, лоббируя чьи-то интересы, в Россию все равно можно будет ввезти любой автомобиль, заявил в беседе с “Ъ FM” представитель компании «Автодом», но через частных лиц. А это уже будет бизнес перекупов.

Машины уже стали почти роскошью. И это не предел. Ассоциация российских автомобильных дилеров не исключает, что к зиме автомобили еще вырастут в цене и в годовом выражении подорожание составит 30%.

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