Пассажиропоток на курсирующих по курортам Кубани судах вырос на 22%

В 2023 году число пассажиров на скоростных судах «Комета» и «Грифон», курсирующих между курортами Краснодарского края, увеличилось почти на 10 тыс. или 22%. Как сообщили «Ъ-Кубань» в ООО «ВодоходЪ», всего за сезон было перевезено более 53 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «ВодоходЪ» Фото: ООО «ВодоходЪ»

Судно на воздушной подушке «Комета» и пассажирский катамаран «Грифон» курсировали по маршрутам Сочи — Геленджик — Новороссийск и Новороссийск —Геленджик — Сочи. Эксплуатирует суда ООО «ВодоходЪ Экспресс».

Совокупно они выполнили 425 радиальных рейса и 212 круговых. В 2022 году было совершено 358 рейсов (179 кругорейсов) и перевезено почти 43,3 тыс. человек.

Курсирование судна «Комета» было продлено до 8 октября. Причиной такого решения стал высокий спрос и благоприятная погода. В компании сообщали, что в основном пассажиры едут из Геленджика в Сочи, поскольку предпочитают добираться до аэропорта по морю.

Татьяна Ручкина

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