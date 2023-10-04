«Комета» продолжит курсировать вдоль Черноморского побережья до 8 октября

Скоростное судно «Комета» продолжит курсировать между городами Черноморского побережья Кубани еще несколько дней. Скоростное сообщение между Сочи, Геленджиком и Новороссийском продлили до 8 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В компании «Водоход-Экспресс» объяснили, что маршрут до сих пор пользуется высоким спросом, а погодные условия остаются благоприятным. В основном пассажиры едут из Геленджика в Сочи — люди предпочитают добираться до аэропорта по морю.

Пассажирское сообщение и после 8 октября могут продлить на несколько дней. В прошлом году, напомним, судно перестало курсировать 7 октября.

Вячеслав Рыжков

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