Нобелевскую премию по экономике присудили за исследования роли женщин на рынке труда

Премию Нобеля по экономике вручат американке Клаудии Голдин за «улучшение понимания положения женщин на рынке труда», сообщили в нобелевском комитете. Как сказано в пресс-релизе на сайте комитета, госпожа Голдин «раскрыла ключевые причины гендерных различий на рынке труда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клаудия Голдин

Фото: wikipedia.org Клаудия Голдин

Фото: wikipedia.org

Уточняется, что она представила первый всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их участии в рынке труда на протяжении нескольких веков. Для этого Клаудия Голдин изучила архивы и собрала данные по США за более чем 200 лет, что позволило ей показать, как и почему гендерные различия в доходах и уровне занятости изменились с течением времени.

Ее исследование, в частности, раскрывает причины перемен, а также основные источники сохраняющегося гендерного разрыва. Среди прочего, на возможности женщин строить карьеру повлияло «развитие социальных норм, касающихся обязанностей женщин по дому и в семье». «В течение двадцатого века уровень образования женщин повышался, и в большинстве стран с высоким уровнем дохода он сейчас существенно выше, чем у мужчин. Голдин продемонстрировала, что доступ к противозачаточным таблеткам сыграл важную роль в ускорении этих революционных изменений, предлагая новые возможности для планирования карьеры»,— отмечается в пресс-релизе.

Однако, несмотря на модернизацию, экономический рост и увеличение доли работающих женщин в двадцатом веке, «в течение длительного периода времени разрыв в доходах между женщинами и мужчинами почти не сокращался». Как считает Клаудия Голдин, это отчасти объясняется тем, что «решения об образовании, влияющие на возможности карьерного роста, принимаются в относительно молодом возрасте». «Если ожидания молодых женщин формируются на основе опыта предыдущих поколений — например, их матерей, которые не вернулись на работу, пока дети не выросли,— тогда развитие будет медленным»,— пояснила она.

Исторически гендерный разрыв в доходах по большей части объяснялся различиями в образовании и выборе профессии. Однако, как показало исследование госпожи Голдин, в наши дни «основная часть этой разницы в заработке проявляется между женщинами одной и той же профессии, и в основном она возникает с рождением первого ребенка».

В 2022 году Нобелевскую премию по экономике присудили авторам уже давно классических работ, в ранних 1980-х объяснявших сложную связь между работой банков и динамикой посткризисного восстановления экономик. Модель Даймонда—Дибвига и идеи Бена Бернанке о природе банковских кризисов во время Великой депрессии в США в итоге стали одним из оснований неокейнсианской денежно-кредитной политики центробанков.

Лаура Кеффер