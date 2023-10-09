Нобелевскую премию по экономике присудили за исследования роли женщин на рынке труда
Нобелевскую премию по экономике присудили за гендерные исследования рынка труда
Премию Нобеля по экономике вручат американке Клаудии Голдин за «улучшение понимания положения женщин на рынке труда», сообщили в нобелевском комитете. Как сказано в пресс-релизе на сайте комитета, госпожа Голдин «раскрыла ключевые причины гендерных различий на рынке труда».
Клаудия Голдин
Фото: wikipedia.org
Уточняется, что она представила первый всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их участии в рынке труда на протяжении нескольких веков. Для этого Клаудия Голдин изучила архивы и собрала данные по США за более чем 200 лет, что позволило ей показать, как и почему гендерные различия в доходах и уровне занятости изменились с течением времени.
Ее исследование, в частности, раскрывает причины перемен, а также основные источники сохраняющегося гендерного разрыва. Среди прочего, на возможности женщин строить карьеру повлияло «развитие социальных норм, касающихся обязанностей женщин по дому и в семье». «В течение двадцатого века уровень образования женщин повышался, и в большинстве стран с высоким уровнем дохода он сейчас существенно выше, чем у мужчин. Голдин продемонстрировала, что доступ к противозачаточным таблеткам сыграл важную роль в ускорении этих революционных изменений, предлагая новые возможности для планирования карьеры»,— отмечается в пресс-релизе.
Однако, несмотря на модернизацию, экономический рост и увеличение доли работающих женщин в двадцатом веке, «в течение длительного периода времени разрыв в доходах между женщинами и мужчинами почти не сокращался». Как считает Клаудия Голдин, это отчасти объясняется тем, что «решения об образовании, влияющие на возможности карьерного роста, принимаются в относительно молодом возрасте». «Если ожидания молодых женщин формируются на основе опыта предыдущих поколений — например, их матерей, которые не вернулись на работу, пока дети не выросли,— тогда развитие будет медленным»,— пояснила она.
Исторически гендерный разрыв в доходах по большей части объяснялся различиями в образовании и выборе профессии. Однако, как показало исследование госпожи Голдин, в наши дни «основная часть этой разницы в заработке проявляется между женщинами одной и той же профессии, и в основном она возникает с рождением первого ребенка».
В 2022 году Нобелевскую премию по экономике присудили авторам уже давно классических работ, в ранних 1980-х объяснявших сложную связь между работой банков и динамикой посткризисного восстановления экономик. Модель Даймонда—Дибвига и идеи Бена Бернанке о природе банковских кризисов во время Великой депрессии в США в итоге стали одним из оснований неокейнсианской денежно-кредитной политики центробанков.