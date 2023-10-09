Гурманские будни
Все самые вкусные новинки — в еженедельном гастрономическом обзоре «Коммерсантъ Стиль»
«Дом 12» превратили в греческий зал
Над новым греческим рестораном Kefi трудилась команда харизматичных людей. Место намоленное: ресторан открылся на месте «Дома 12», излюбленного богемой места. Так сложилось, видимо, из-за того, что ресторан расположен бок о бок с Академией художеств.
Ресторатор Дмитрий Борисов («Дом 12», «Жан-Жак на Никитском» и пр.) решил, что помещению требуется новое наполнение, и открыл греческий ресторан. Чтобы подчеркнуть греческие корни, открывать его пригласили одного из самых известных светских греков Москвы, живущего в столице уже почти 20 лет, Константина Андрикопулоса. Он подарил рестораны семейные рецепты, которые облачил в блюда шеф-повар Евгений Докунин (Ragout, Bocconcino, Carre Blanc, «Мари Vanna»). «Для того, чтобы приготовить новое меню, я совершил полное погружение в греческую кухню, это наша первая с ней встреча», — отмечает Евгений Докунин.
Интерьер тоже полностью изменили: им занималась Екатерина Корчинова (бюро Form of Chaos), решен в светло-серых оттенках, в нем много дерева, зелени, а на стенах — эмали Зураба Церетели, созданные к Олимпиаде-80. Ресторан Kefi — не только про еду, он про классические ценности, про их бережное хранение. Душевность, уют и тепло царят во всем. Если идете сюда — будьте готовы есть много. Самое главное, что надо знать о Kefi — еда простая и понятная, и здесь по-настоящему вкусно. Чтобы прочувствовать настоящее греческое застолье — пробуйте все.
Начать стоит с закусок: традиционные намазки — дипы и мезе — подаются, конечно, с питой; дзадзики на основе греческого йогурта и огурца с зеленым маслом; традиционная закуска из копченой трески тарамасалата предлагается с красной икрой; пиперья — мусс из красного перца, томатов, феты и базилика с тонкими нотами аниса. Конечно, ни один греческий ресторан немыслим без греческого салата. Здесь он большой и, как полагается, из микса свежих хрустящих овощей: вместо болгарского — перец рамиро, фета и хрустящие крутоны из серого хлеба. Для любящих микс из сыра и вина есть выбор греческих вин и сыра. Сыров три вида: твердый касери, из овечьего молока; гравьера — второй по популярности в Греции сыр после феты; сама фета. Их делают греки, живущие в России.
На горячее: выбор мяса и рыбы, греческие макароны крифарото, и, конечно, мусака с баклажанами — в меню написано, что традиционная, но на деле не классическая: подается с муссом из пармезана, соусом демигласс и с шапкой из запеченного соуса бешамель, который заменяет картофель. Настоящее открытие в меню десертов — мороженое со вкусом оливкового масла и лимона, под него обязательно попробуйте что-то из традиционных греческих ликеров, например, мастику.
Мансуровский переулок, дом 12
Ежедневно, с 12:00 до 06:00
Камчатские гастроли
«Simach в Недальнем» продолжит цикл «Ближе, чем кажется» камчатским ужином: в гостях на Тверском бульваре — команда ресторана «Два моря, океан». Камчатский шеф Михаил Закуринов привезет лучшие, как он сам говорит, знаковые продукты, чтобы вместе с местным шефом Андреем Каплуновым приготовить нетривиальные блюда a la carte.
Из тихоокеанского песчаного осьминога — паштет с компоте из камчатской жимолости и бриошью. Жареный папоротник орляк подадут с кукумарией («морским огурцом») и трюфельным айоли. Командорского кальмара зафаршируют крабом-стригуном и запекут под сыром и соусом, на десерт — крем-брюле из дикого гребешка, выловленного в бассейне северокурильских островов, с гелями из местных ягод.
Шеф-повар «Симача» подхватит камчатское настроение вечера и приготовит авторские блюда с дальневосточным акцентом: паровые дим-самы с крабом и черной икрой, темари суши с дальневосточными креветками и обжаренный палтус с капустой бок-чой, напоминая об азиатской принадлежности региона.
12 октября в 18:00
Тверской бульвар, дом 15, стрение 2
Вкусная и здоровая коллаборация
В самом зеленом ресторане Москвы Sempre запустили совместную коллаборацию с косметической маркой Payot. Предлагается заказать специальное меню из двух блюд и получить миниатюру Payot в подарок. В меню всего два блюда, оба можно отнести к полезным и легким: молодая спаржа с лососем и яйцом пашот и рисовая каша на кокосовом молоке с фруктами.
Коллаборация ресторана Sempre с косметической маркой Payot
При заказе завтрака гости автоматически становятся участниками беспроигрышной лотереи, в которой разыгрываются косметические средства и бьюти-аксессуары Payot.
Попробовать меню Sempre x Payot можно ежедневно с 10:00 до 13:00 до 18 октября.
Улица Большая Дмитровка, дом 22, строение 1