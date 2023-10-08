ЦАХАЛ нанес удар по тоннелю в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по тоннелю, который использовало палестинское движение «Хамас», под высотным зданием в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛа.

«Мечеть находится рядом с тоннелем, что еще раз доказывает, что "Хамас" намеренно внедряет свою военную инфраструктуру в гражданские районы»,— сказано в сообщении (цитата по The Times of Israel).

Сеть тоннелей в секторе Газа начали строить в 2010 году. Их общая протяженность составляет 400–500 км, а глубина достигает 35 м. Тоннели в секторе Газа предназначены для контрабанды вооружения (между Газой и Египтом), обороны (в них расположены командные центры и арсеналы оружия) и проведения терактов (между Газой и Израилем).

7 октября «Хамас» начал ракетный обстрел Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по многоэтажкам и мечетям в секторе Газа.

Сегодня, 8 октября, правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». Представители «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов. Количество погибших в Израиле превысило 700 человек, в секторе Газа — 400.

Петр Бузлаев