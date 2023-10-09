Губернаторы дотянутся до поселений

Заксобрание Ленинградской области по инициативе губернатора Александра Дрозденко внесло в Госдуму законопроект, уточняющий процедуру конкурсного отбора на выборах глав администраций сельских и городских поселений. Сейчас кандидатов отбирает комиссия, которую пополам формируют местные депутаты и глава района. Согласно поправкам, в дотационных поселениях это будут в равной пропорции делать местные депутаты, депутаты районного уровня и губернатор. Предполагается, что участие главы субъекта в конкурсном отборе позволит лучше контролировать расходы в дотационных муниципалитетах. Эксперт называет этот механизм резервным, поскольку случаи «неповиновения» на уровне поселений и так носят исключительный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ленобласти Александр Дрозденко (слева) считает, что губернаторы должны лично участвовать во взращивании власти в дотационных муниципалитетах

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Глава Ленобласти Александр Дрозденко (слева) считает, что губернаторы должны лично участвовать во взращивании власти в дотационных муниципалитетах

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Законопроект предполагает внесение дополнительного абзаца в статью федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», регламентирующую порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации. По действующей редакции закона в крупных образованиях (муниципальных районах, муниципальных и городских округах, городских округах с внутригородским делением, а также на внутригородских территориях городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) конкурсная комиссия формируется на паритетной основе соответствующим представительным органом и главой субъекта РФ. В городских и сельских поселениях, а также во внутригородских районах (они как самостоятельные муниципальные образования есть только в Челябинске, Самаре и Махачкале) членов комиссии делегируют местные депутаты и глава района (города), то есть во втором случае губернатор в процессе не участвует.

Согласно предложенной поправке, если поселение является дотационным (в двух последних финансовых периодах из трех объем дотаций из вышестоящих бюджетов превышал собственные доходы), то конкурсная комиссия должна формироваться иначе. Треть ее состава предлагается делегировать местным депутатам, треть — депутатам соответствующего района, а еще одну треть — губернатору. В пояснительной записке говорится, что это позволит главе субъекта «обеспечить наиболее эффективное использование средств» регионального бюджета.

В пресс-службе правительства Ленобласти необходимость реформы “Ъ” объяснили на примерах Шлиссельбургского городского и Горбунковского сельского поселений. Так, в Шлиссельбурге судебные тяжбы в связи с банкротством муниципального предприятия привели к тому, что под угрозой срыва оказался отопительный сезон. А в Горбунках была сорвана реализация программы «Комфортная городская среда»: хотя поселение победило в федеральном конкурсе, его администрация отказалась от проекта обустройства общественной территории в деревне Разбегаево, пояснив, что у нее нет средств на софинансирование. После этих случаев регион даже присоединился к процессу укрупнения муниципальных образований, который уже реализуется в семи других субъектах Северо-Западного федерального округа, добавили в пресс-службе.

Председатель заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин («Единая Россия») поддержал инициативу Александра Дрозденко, отметив, что нововведение позволит лучше контролировать выполнение обязательств перед жителями. Депутат от КПРФ Дмитрий Звонков заявил “Ъ”, что, с одной стороны, эти поправки создадут механизм регулирования исполнения бюджета, но с другой — нарушат саму идею местного самоуправления: «Важнее на законодательном уровне помочь местным администрациям увеличивать доходную часть их бюджетов». По словам коммуниста, в Шлиссельбурге и Горбунках в органы местного самоуправления избрались представители оппозиционных партий, «которым, видимо, не удалось выстроить конструктивное взаимодействие с государственной властью».

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию Андрей Максимов говорит, что под действие поправок в случае их принятия попадет подавляющее большинство сельских и городских поселений, поскольку самодостаточными из них являются единицы. В то же время сам по себе механизм, дающий региональной власти перевес в процессе конкурсного отбора, можно считать страховочным, полагает эксперт. «Практика показывает, что в абсолютном большинстве случаев даже "половинная квота" позволяет сформировать корпус вполне лояльных глав. Это резервный механизм для каких-то исключительных случаев: если вдруг поселение настолько нелояльно, что ни один из членов конкурсной комиссии, назначенный представительным органом, не готов поддержать районного главу. Также это некоторая страховка на случай, если нелояльным оказывается сам глава района. Но даже в городах это встречается крайне редко, а в районах — исключительная ситуация»,— резюмирует господин Максимов.

Александра Тен, Санкт-Петербург; Андрей Прах