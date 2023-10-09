МСП применят внутрь и наружно

Дискуссии власти и бизнеса о будущем сектора МСП на ПМЭФ и профильной стратегической сессии нашли отражение в конкретных поручениях главы правительства Михаила Мишустина. Опубликованный на сайте Белого дома список предлагаемых мер поддержки показывает, что власти по-прежнему возлагают на сектор надежды по замещению иностранных поставщиков. Для целей импортозамещения в ближайшие месяцы будут продлены и расширены многие кредитные механизмы помощи МСП — от промышленной ипотеки до программы льготного инвестиционного кредитования. Реализовывать при этом планируется и обнаруженный правительством экспортный потенциал МСП. Впрочем, пока речь идет скорее о просветительской работе, чем о новых финансовых мерах поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин расписал малому бизнесу маршруты на внутренний рынок и на экспорт

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Мишустин расписал малому бизнесу маршруты на внутренний рынок и на экспорт

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В конце прошлой недели премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам прошедшей в начале сентября (см. “Ъ” от 6 сентября) стратегической сессии по развитию малого и среднего бизнеса. Перечень этих поручений, который фактически представляет собой список наиболее эффективных и перспективных, по оценкам Белого дома, мер поддержки сектора, опубликован на сайте правительства.

Часть поручений предполагает продление и расширение антикризисных мер, введенных властями для поддержки сектора после начала военной операции РФ на Украине. Многие из них были запущены в расчете на ускоренное импортозамещение силами МСП — это в основном кредитные механизмы, в том числе ключевая для сектора комбинированная программа льготного инвестиционного кредитования. Власти, как следует из поручений премьер-министра, рассчитывают продлить ее до 2030 года: ежегодно на эти цели может быть предусмотрено до 100 млрд руб.

В рамках этой программы кредиты по льготным ставкам (рассчитываются по формулам в зависимости от ключевой ставки Банка России — см. “Ъ” от 14 июля 2022 года) с августа прошлого года могут брать на инвестиционные цели предприятия, работающие в сферах обработки, логистики, гостиничного бизнеса и переработки сельхозпродукции. Как рассказали “Ъ” в Корпорации МСП (оператор программы), с момента запуска выдано 1376 кредитов на сумму 142,9 млрд руб. 61% из них приходится на МСП в обрабатывающих производствах, 26% — на компании, занимающиеся транспортировкой и логистикой, 12% — на гостиничный бизнес.

Среди других поручений, связанных с совершенствованием инструментов кредитной поддержки МСП,— продление срока предоставления промышленной ипотеки с семи до десяти лет, распространение программы льготного кредитования высокотехнологичных субъектов МСП на малые технологические компании и закрепление за представителями сектора права на кредитные каникулы.

В «Деловой России» предложенное правительством продление и расширение антикризисных мер поддерживают. При этом в организации обращают внимание на то, что разработки специальных мер помощи компаниям МСП+, которые заняты в приоритетных отраслях, но уже переросли рамки малого и среднего бизнеса, в списке поручений нет. Бизнес же настаивал на необходимости дополнительной поддержки таких компаний на стратегической сессии по развитию сектора (см. “Ъ” от 6 сентября). «Именно такие компании могут стать опорным каналом для роста частных инвестиций в новые производства, во внедрение автоматизации, тиражирования инновационных технологий — то есть реализации модели экономики предложения»,— полагают в «Деловой России».

Правительство же все больше интересуется малыми компаниями как источником активного экспорта — публичное обсуждение темы началось на пленарной сессии форума МСП в рамках ПМЭФ (см. “Ъ” от 15 июня). В частности, выход части МСП на внешние рынки становится маркером их сравнительной конкурентоспособности по отношению к остальным. Подробно Белый дом рассчитывает изложить планы по развитию этого трека в рамках федерального проекта «Экспорт малого и среднего предпринимательства» (подготовка поручена Минпромторгу и Минэкономики) в составе нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Глава «Опоры России» Александр Калинин основной проблемой, мешающей реализации экспортного потенциала сектора, называет недостаток компетенций предпринимателей — предполагается, что решить ее поможет предложенное организацией и описанное в поручениях главы правительства увеличение числа центров поддержки экспорта. Одной из самых востребованных мер поддержки экспортеров, отмечает господин Калинин, остается транспортная субсидия: при этом на малый бизнес, по оценкам «Опоры России», приходится только 5–10% всех выделяемых средств, основные лимиты выбирают крупные компании. Отметим, о важности увеличения транспортной субсидии бизнес говорил и на ПМЭФ, однако поручения по реализации этой меры среди опубликованных пока нет.

Кристина Боровикова