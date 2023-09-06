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Коммерсантъ FM
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Лучше больше, да лучше

Малому и среднему бизнесу предписано стать качественнее

Решив задачу количественного роста малого и среднего предпринимательства (МСП), правительство намерено перейти к обеспечению его качественного улучшения, следует из итогов проведенной премьер-министром Михаилом Мишустиным стратегической сессии по развитию сектора. Дальнейшую точечную поддержку МСП власти намерены сконцентрировать в приоритетных отраслях. Для работающих в них компаний, которые переросли рамки малого и среднего бизнеса, предлагается оставить меры господдержки МСП. Таким способом власти рассчитывают не только избавить бизнес от «шоков роста», но и расширить категорию предприятий, ориентированных на замещение ушедших из РФ иностранных поставщиков.

Минэкономики во главе с Максимом Решетниковым задумалось о качественной стороне российского малого бизнеса

Минэкономики во главе с Максимом Решетниковым задумалось о качественной стороне российского малого бизнеса

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минэкономики во главе с Максимом Решетниковым задумалось о качественной стороне российского малого бизнеса

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На прошедшей во вторник стратегической сессии о развитии малого и среднего бизнеса представители правительства заявили, что цели, заявленные в 2019 году при запуске национального проекта по поддержке этого сектора, достигнуты. Прежде всего — обеспечен количественный рост МСП. Число малых и средних предприятий остается стабильным — около 6 млн, численность работающих приближается к 30 млн человек. Показатели достигнуты за счет комплекса мер: от сокращения числа проверок и запуска новых налоговых решений до повышения доступности кредитов и создания устойчивого спроса на продукцию МСП.

По словам главы Минэкономики Максима Решетникова (представленная им на закрытой части сессии презентация есть у “Ъ”), по числу субъектов МСП Россия опережает многие страны, но по вкладу сектора в экономику — отстает. В связи с этим новую стратегию МСП предлагается ориентировать именно на качественный рост. Среди целей к 2030 году (их планируется установить в новой версии нацпроекта) — увеличение доли средних предприятий в два раза, увеличение вклада МСП в ВВП на 3 п. п., до 28%, рост доходов на одного работника в секторе почти на четверть. Новый план разрабатывался Минэкономики совместно с «Корпорацией МСП» и деловыми объединениями.

Учитывая уход с российского рынка международных поставщиков и ограниченные возможности бюджета, сфокусировать точечную поддержку сектора (программы льготного кредитования, лизинг оборудования, зонтичные поручительства и так далее) власти рассчитывают в приоритетных отраслях. Это — обрабатывающая промышленность, IT, инжиниринговые центры, технологические компании, туризм. Предполагается, что к 2030 году в них будет работать четверть всех компаний МСП.

Одна из главных целей предложенной вчера новой стратегии развития МСП — сгладить переход для растущих компаний из одной категории в другую. Поясним, проблемы при переходе из микро- в малые, а потом и в средние предприятия возникают из-за ужесточения контроля, увеличения административной нагрузки и роста налогов. Отдельное внимание в связи с этим планируется уделить так называемой категории МСП+ — вышедшим за рамки малого и среднего бизнеса компаниям, которые работают в приоритетных отраслях, не аффилированы с государством и годовой доход которых не превышает 10 млрд руб. Сейчас таких компаний (без учета торговли и строительства) всего 800, для них предлагается продлить действие мер финансовой поддержки: программ зонтичных поручительств и льготного инвестиционного кредитования. Как следует из презентации Максима Решетникова, при продлении этих мер до 2030 года компании МСП+ привлекут более 900 млрд руб., а их доход вырастет более чем на треть.

Желание поддержать компании, вышедшие за рамки малого и среднего бизнеса, власти демонстрируют не впервые: в 2019 году Минэкономики готовило поправки к закону «О развитии МСП», продлевающие право таких предприятий оставаться в реестре МСП и, как следствие, претендовать на господдержку еще два года после утраты статуса (они в итоге не были приняты). Высокая вероятность поддержки нового предложения министерства объясняется не только тем, что, в отличие от поправок 2019 года, оно ориентировано лишь на часть сектора МСП+, но и его актуальностью в условиях, когда компании «переходной» категории фактически объявлены движущей силой импортозамещения.

Кристина Боровикова

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