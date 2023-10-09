Москва многотворящая

Москва формирует две трети креативной экономики страны, обеспечивая 65% валовой добавленной стоимости креативных индустрий РФ, подсчитали эксперты ВШЭ. В 2022 году вклад творческого сектора столицы в валовой региональный продукт превысил 9% — эта доля втрое больше общероссийского показателя доли креативных индустрий в ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В прошлом году валовая добавленная стоимость (ВДС) креативных индустрий Москвы (IT и видеоигры, реклама, телерадиовещание, архитектура и дизайн, издательская деятельность, исполнительское искусство и музыка, кино и анимация, музеи, библиотеки, архивы, культурное наследие) достигла 2,4 трлн руб. Столица обеспечила 64,6% ВДС креативных индустрий всей России (3,7 трлн руб.), следует из доклада, подготовленного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ совместно со столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития и Агентством креативных индустрий. Для сравнения, в целом доля Москвы в российском ВВП значительно меньше — 20%.

Вклад творческого сектора в валовой региональный продукт столицы — 9,1%, и он стабильно растет, в 2019 году показатель составлял 7,4%. В последние три года рост добавленной стоимости в столичном креативном секторе превысил 23% в постоянных ценах. При этом почти 70% вклада сектора приходятся на три отрасли: IT, видеоигры и реклама.

Численность работников креативной экономики Москвы в 2022 году — 1,2 млн человек. Это 14,3% всех занятых в столице и 26,4% — в креативной экономике в стране в целом. 739 тыс. человек трудятся непосредственно в креативных индустриях (в частности, в музыке, дизайне, создании видеоигр), остальные 464 тыс. человек представляют креативные профессии в других отраслях (это, например, специалисты по IT и рекламе в финансовом секторе или дизайнеры в промышленности).

Авторы доклада объясняют превалирующую роль Москвы в секторе не только «фактором мегаполиса», но и успехами городской политики поддержки творческого бизнеса. Директор Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ Евгений Куценко отмечает, что конкурентоспособность Москвы по сравнению с другими глобальными центрами притяжения талантов во многом будет зависеть от новых, ориентированных на растущий коммерческий спрос и массовое внедрение технологий в индустрии, главной из которых здесь является IT. Значительный потенциал также есть у архитектуры и дизайна, моды, кино и анимации.

Отметим, что в целом для России правительство ставит целью рост доли креативной экономики до 6% ВВП к 2030 году (с 2,4% в 2019-м), а доли занятых в ней — с 4,7% до 15%. Это показатели из Концепции развития творческих индустрий в РФ, утвержденной еще в 2021 году (см. “Ъ” от 28 сентября 2021 года). Пока же ситуация по РФ изменилась незначительно — как сообщили “Ъ” в ИСИЭЗ, в 2022 году вклад креативных индустрий в ВВП России составил 2,64%, а доля креативной экономики в численности занятых в РФ — 6,3%.

Среди проблем развития сектора в целом по России эксперты называют отсутствие простых, очевидных и сквозных для всех отраслей экономики критериев распознавания компаний креативной сферы и неравномерность включения регионов в ее развитие и коммерциализацию результатов деятельности. Отсутствие же отдельной группы кодов в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности для творческого бизнеса не дает властям в полной мере понять, какие именно креативные индустрии нуждаются в господдержке.

Венера Петрова