Минэкономики рекомендовало турагентам приостановить продвижение туров в Израиль

Минэкономики России опубликовало рекомендации туристам и туроператорам в связи с ситуацией в Израиле. Ведомство попросило воздержаться от поездок в страну и приостановить продвижение туров «до нормализации обстановки». Об этом сказано на сайте министерства.

Туристам, которые уже находятся в Израиле, ведомство рекомендовало проявлять осторожность, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

Туроператорам Минэкономики рекомендовало «приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов» и отдельных услуг. Министерство также обязало турагентов проинформировать всех туристов, которые планируют поездку в Израиль, о текущей обстановке в стране, а также порядке изменения и расторжения договора.

В сообщении министерства сказано, что туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжение договора или его корректировку из-за «ухудшения условий путешествия». Это право гарантируется в соответствии со ст. 10, ст. 14 Закона № 132-ФЗ и ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

«В сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств»,— напомнило ведомство.

Ранее правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». Боевики «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов. По последним данным, на территории Израиля погибли больше 600 человек, еще более 2 тыс. человек пострадали. По данным посла Израиля в России Бен Цви, точных данных по числу заложников, захваченных «Хамасом», нет, но «многие упоминают число около сотни». Посольство России проверяет информацию о россиянах, которых могли взять в заложники, о погибших и раненых гражданах РФ не сообщалось.

Накануне, 7 октября, бойцы палестинского исламистского движения «Хамас» начали ракетный обстрел территории Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по многоэтажкам и мечетям в секторе Газа.

Петр Бузлаев