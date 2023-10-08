Число погибших в результате землетрясений в Афганистане возросло до 500 человек

В результате землетрясений в Афганистане погибли 500 человек, сообщил Reuters представитель Красного Полумесяца Эрфанулла Шарафзой. Количество пострадавших не уточняется. К вечеру 7 октября сообщалось, что в результате землетрясений получили ранения более тысячи человек.

Представитель департамента здравоохранения Герата рассказал Reuters, что в местные больницы доставлены уже 200 тел. Большинство из них — женщины и дети. По его словам, с ранениями госпитализированы 510 человек. «Тела были развезены в несколько мест — на военные базы, в больницы», — сказал источник Reuters. Он отметил, что по этой причине департамент не может подтвердить или опровергнуть информацию Красного Полумесяца о 500 погибших.

7 октября на западе Афганистана произошло два землетрясения магнитудой 6,3. По данным Геологической службы США (USGS), основной ущерб от землетрясений понесли четыре деревни в районе Зенда Джан в провинции Герат.