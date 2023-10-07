Депутат ЗакСа Ленобласти Иван Апостолевский прокомментировал свое задержание

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от фракции КПРФ Иван Апостолевский был задержан в Сосновом бору днем 7 октября, а спустя несколько часов его освободили. Парламентарий прокомментировал «Ъ-СПб» произошедшее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал депутата Законодательного собрания Ленинградской области Иван Апостолевский Фото: Telegram-канал депутата Законодательного собрания Ленинградской области Иван Апостолевский

Будучи депутатом господин Апостолевский прибыл заранее к ТРК «Галактика», около которого была запланирована встреча по поводу строительства глиноземного завода. Сотрудники полиции задержали его еще до начала сбора с жителями. По словам парламентария, в полицейском участке он провел около трех часов.

«Они считают, что наша встреча против глиноземного завода, которая была 27 августа, она нарушает, а точнее я нарушаю федеральное законодательство о проведении публичных мероприятий. Это был не митинг, это было не публичное мероприятие, это была встреча с депутатами, то есть со мной», — объяснил господин Апостолевский.

Парламентарий добавил, что он объяснял сотрудникам правоохранительных органов, что он как депутат может встречаться народом и реагировать на их обращения и предложения. Представитель законодательной власти Ленобласти подчеркнул, что подобные сборы правоохранителями были восприняты как митинг, хотя на прошлом подобном мероприятии полицейские никаких нарушений общественного порядка не обнаружили.

«Материалы административного дела будут переданы в суд. Суд состоится 10 октября. Уже на суде мы будем отстаивать позицию — что депутат в рамках своих полномочий имеет право и обязан встречаться с жителями. По моему, это очевидная вещь, которая трактуется в другую сторону, совершенно неправильно»,— добавил депутат.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала господина Апостолевского, по словам его помощницы, очень жестко. В ходе операции ему заломили руки и прищемили дверью ногу.

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