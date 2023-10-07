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Полиция задержала депутата ЗакСа Ленобласти Ивана Апостолевского

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Законодательного собрания Ленинградской области от фракции КПРФ Ивана Апостолевского еще до встречи жителей с парламентариями по вопросу строительства глиноземного завода, сообщила «Ъ-СПб» помощник депутата.

Фото: Сайт Законодательного собрания Ленинградской области

Фото: Сайт Законодательного собрания Ленинградской области

У жителей Соснового бора была намечена на 14:00 встреча с представителями законодательной власти области у ТРК «Галактика» по вопросу строительства предприятия. Накануне Апостолевский анонсировал сбор в личном Telegram-канале и указал, что 7 октября желающие могут принять участие в записи видеообращения к президенту России Владимиру Путину.

Однако парламентарий не успел выслушать мнения жителей города, так как правоохранители задержали его, когда он прибыл к месту встречи за 20-30 минут до назначенного времени начала. Помощник господина Апостолевского подчеркнула, что он даже не успел подойти к площади, где все должно было пройти, ему тут же заломили руки.

«Его задержали, очень жесткое задержание было: заломили руки, дверью прищемляли ноги, лицом ткнули в машину. Увезли в непонятном направлении, никак не прокомментировали, почему задерживают, на каких основаниях»,— озвучила она.

Помощник парламентария добавила, что вместе с Апостолевским в полицейском участке сейчас находится адвокат. Правоохранители не предоставили никакой информации по факту задержания, не донесли сведения и до стороны защиты.

Ранее сообщалось о задержании главы администрации Сертолово Юрия Ходько после госпитализации с диагнозом «гипертонический криз».

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