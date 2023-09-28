В Ленобласти задержали главу администрации Сертолово

В Ленобласти полиция задержала главу администрации Сертолово Юрия Ходько, сообщили 47news.

Накануне, 27 сентября, в здании администрации прошли обыски. Тогда стало известно, что господин Ходько на рабочем месте не появился. Журналисты выяснили, что 26 сентября чиновник попал в сертоловскую больницу с диагнозом «гипертонический криз» и был помещен в отделение реабилитации. В среду, 28 сентября, главу Сертолово увезли из больницы на следственные действия в Следственный комитет Ленобласти, которые проводят сотрудники СК из Москвы. При этом в больнице сообщили, что гипертонический криз не купирован. По какому уголовному делу проходят следственные действия, пока неизвестно.

Изданию также стало известно местонахождение заместителя главы Сертолово Надежды Рудь. Она была задержана во Всеволожском районе Ленобласти и доставлена в Москву. В пресс-службе Басманного суда Москвы журналистам сообщили, что в суд поступило ходатайство о заключении чиновницы под стражу. В Следственном комитете ей вменяют присвоение или растрату, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в здании администрации Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти.

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