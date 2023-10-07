Кадыров предложил отменить выборы президента России в 2024 году из-за СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить проведение выборов президента России, намеченных на 17 марта 2024 года, из-за военной операции на Украине. В качестве иного варианта он предложил провести голосование с единственным кандидатом — действующим президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

«Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну»,— отметил господин Кадыров в ходе прошедшего в Грозном флешмоба ко дню рождения Владимира Путина (цитата по «РИА Новости»).

По мнению главы Чечни, ни один другой кандидат, кроме Владимира Путина, не сможет эффективно управлять страной в текущей ситуации. «Кто Владимира Владимировича близко знает, знает какой он честный, правильный. Он никогда не бросает своих, максимально старается сохранить команду. Он максимально вникает во все проблемы регионов, в частности Чеченской Республики»,— добавил Рамзан Кадыров.

Владимир Путин пока не объявлял о своем намерении баллотироваться на очередной президентский срок. 12 сентября в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке господин Путин не стал говорить об участии в президентских выборах в следующем году и предложил дождаться решения парламента по дате их проведения. По информации источников «Ъ», действующий глава государства может объявить о выдвижении на новый срок в ноябре в ходе международной выставки-форума «Россия» в Москве.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Предвыборная цивилизация».

Александр Кислов