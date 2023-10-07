В Екатеринбурге арестовали экс-главу Управления дорог по делу о взятке

В Екатеринбурге арестовали бывшего начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслава Данилова. Как указано на сайте Свердловского областного суда, в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ).

Вячеслав Данилов подавал апелляцию на решение суда первой инстанции (Ленинского райсуда), чтобы обжаловать свой арест, но Свердловский областной суд 27 сентября оставил решение без изменений.

Напомним, 18 сентября стало известно, что Вячеслава Данилова освободили от занимаемой должности главы свердловского Управления дорог. Об увольнении ходатайствовало министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

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