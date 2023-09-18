Начальника свердловского управления автомобильных дорог отправили в отставку

В Свердловской области начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслава Данилова освободили от занимаемой должности. Как рассказали в департаменте информационной политики региона, свой пост господин Данилов оставил сегодня, 18 сентября.

Как уточнили в департаменте Вячеслава Данилова освободили от должности по ходатайству об увольнении, подготовленному министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Напомним, господин Данилов был назначен начальником управления весной 2017 года. До этого, с декабря 2012 года он занимал пост замначальника управления. Ведомство организует работы по содержанию, ремонту и капитальному строительству автодорог.

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