Силовики провели обыски в храме Российской православной церкви на Кубани
В Славянске-на-Кубани силовики провели обыски в Свято-Покровско-Тихоновском храме Российской православной церкви (РосПЦ, не входит в юрисдикцию Московского патриархата.). Информация об этом появилась на сайте религиозного учреждения.
Фото: Eshatologia.org
«Прошел обыск с участием вооруженных сотрудников СОБР. Была изъята техника, церковные деньги и другие предметы. Цели обыска пока до конца не ясны. Упоминалось возбуждение уголовного дела по статье о дискредитации армии в отношении архиепископа. Виктора», – говорится в сообщении.
Также отмечено, что иеромонах Иона (Сигида) был задержан на двое суток по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции.
В марте 2023 года Славянский городской суд оштрафовал на 40 тыс. руб. архиепископа Славянского и Южно-Российского Российской православной церкви (РосПЦ), богослова Виктора Пивоварова за дискредитацию ВС РФ. Как следует из постановления суда, господин Пивоваров (архиепископ Виктор), находясь в здании церкви, допустил дискредитирующие армию высказывания.
Виктор Иванович Пивоваров родился 8 февраля 1937 года, село Верх-Катунское Алтайкого края. Является деятелем неканонического православия с титулом «архиепископ Славянский и Южно-Российский», не находящийся в какой-либо юрисдикции. Богослов, публицист.
РосРПЦ — одна из альтернативных православных юрисдикций. Они признают каноничность РПЦ. Кафедральный собор РосПЦ находится в Славянске-на-Кубани.
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